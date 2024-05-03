Курс валют перед Великоднем — на готівковому ринку цінові зміни

Нацбанк змінив курс долара перед Великоднем — деталі
Курс долара у банках та обмінниках перед великодніми святами знизився. За рішенням Національного банку України (НБУ), американська валюта теж впала в ціні.
Такі дані наводить пресцентр НБУ, а також сайти з моніторингу ситуації на ринку.
Курс долара, євро та злотого
Так, НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на рівні:
- долар — 39,39 грн (-0,14);
- євро — 42,33 грн (+0,03);
- злотий — 9,78 грн (+0,01).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, американська валюта незначно знизилась у ціні. Долар у середньому коштує у купівлі 39,35 грн (-0,02), у продажу — за 39,84 грн (-0,03). Євровалюта коштує у купівлі — 42,20 грн (+0,02), у продажу — 42,90 грн (+0,03).
У фінустанові ПриватБанк долар впав у ціні: у купівлі коштує 39,25 грн (-0,05), у продажу — 39,85 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,15), продає — за 39,69 грн (-0,13). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (0,00), у продажу — 39,98 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках долар незначно знизився у вартості: купують за 39,75 грн (0,00), продають — за 39,83 грн (-0,02). Євро коштує у купівлі 42,75 грн (+0,05), під час продажу — 42,90 грн (+0,05).
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Нагадаємо, у НБУ готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.
Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
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