НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление, номером 56, которое существенно смягчает ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является самым значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Детали смягчения валютных ограничений опубликовали на сайте НБУ.

Читайте также:

Какие смягчения валютных ограничений ввел НБУ

С 13 мая украинским компаниям будет разрешено ограниченно выводить дивиденды за границу. Однако это касается только дивидендов по акциям и корпоративным правам. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не входят в этот список. Также установлен лимит на вывод акций и корпоративных прав — не более 1 миллиона евро в год для каждого юридического лица, что касается только новых дивидендов, заработанных с начала 2024 года.

Действующие дивиденды, накопленные до 2024 года, все еще нельзя выводить, поскольку Национальный банк Украины предупредил о рисках для макрофинансовой стабильности страны в официальном сообщении.

Другие смягчения от НБУ

Украинским компаниям разрешили выводить валюту за границу для уплаты процентов по старым кредитам, которые предполагались к выплате с 24 февраля 2022 года. Однако это разрешение применяется только при отсутствии просрочки до указанной даты и отсутствии досрочного погашения. Для каждого старого кредитного договора установлен предел выплаты процентов в размере не более одного миллиона евро за один квартал. Относительно новых кредитов (выданных в текущем месяце) такие ограничения на выплаты не действуют.

Кроме того, украинским компаниям разрешено производить за границу платежи по новым кредитам, включая не только проценты, но и основную сумму кредита. Новыми считаются кредиты, полученные после 20 июня 2023 года, а их срок должен составлять не менее 1 года.

Все ограничения на оплату импортных работ и услуг были отменены, что позволит покупать иностранную валюту и переводить ее за границу с этой целью.

Юридическим и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) разрешено без ограничений осуществлять за границу платежи по договорам аренды или лизинга транспортных средств.

Представителям международных платежных систем, таких как VISA и MasterCard, а также иностранным авиакомпаниям была предоставлена возможность покупать и перечислять иностранную валюту нерезидентам в пределах ежемесячного лимита в пять миллионов евро.

Напомним, мы писали, что Нацбанк изменил курс доллара перед Пасхой. Курс доллара в банках и обменниках перед пасхальными праздниками снизился.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций в случае поступления ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.