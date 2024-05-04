Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow НБУ сильно смягчил валютные ограничения для бизнеса — что изменилось arrow

НБУ сильно смягчил валютные ограничения для бизнеса — что изменилось

4 мая 2024 11:20
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса
Национальный банк. Фото: wikimedia.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление, номером 56, которое существенно смягчает ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является самым значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Детали смягчения валютных ограничений опубликовали на сайте НБУ.

Читайте также:

Какие смягчения валютных ограничений ввел НБУ

С 13 мая украинским компаниям будет разрешено ограниченно выводить дивиденды за границу. Однако это касается только дивидендов по акциям и корпоративным правам. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не входят в этот список. Также установлен лимит на вывод акций и корпоративных прав — не более 1 миллиона евро в год для каждого юридического лица, что касается только новых дивидендов, заработанных с начала 2024 года.

Действующие дивиденды, накопленные до 2024 года, все еще нельзя выводить, поскольку Национальный банк Украины предупредил о рисках для макрофинансовой стабильности страны в официальном сообщении.

Другие смягчения от НБУ

Украинским компаниям разрешили выводить валюту за границу для уплаты процентов по старым кредитам, которые предполагались к выплате с 24 февраля 2022 года. Однако это разрешение применяется только при отсутствии просрочки до указанной даты и отсутствии досрочного погашения. Для каждого старого кредитного договора установлен предел выплаты процентов в размере не более одного миллиона евро за один квартал. Относительно новых кредитов (выданных в текущем месяце) такие ограничения на выплаты не действуют.

Кроме того, украинским компаниям разрешено производить за границу платежи по новым кредитам, включая не только проценты, но и основную сумму кредита. Новыми считаются кредиты, полученные после 20 июня 2023 года, а их срок должен составлять не менее 1 года.

Все ограничения на оплату импортных работ и услуг были отменены, что позволит покупать иностранную валюту и переводить ее за границу с этой целью.

Юридическим и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) разрешено без ограничений осуществлять за границу платежи по договорам аренды или лизинга транспортных средств.

Представителям международных платежных систем, таких как VISA и MasterCard, а также иностранным авиакомпаниям была предоставлена возможность покупать и перечислять иностранную валюту нерезидентам в пределах ежемесячного лимита в пять миллионов евро.

Напомним, мы писали, что Нацбанк изменил курс доллара перед Пасхой. Курс доллара в банках и обменниках перед пасхальными праздниками снизился.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций в случае поступления ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

НБУ
кредиты
Украина
экономика
бизнес
финансы
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить