Курс валют 1 квітня — Нацбанк та фінустанови різко знизили ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара українські фінустанови та обмінні пункти переглянули у бік зниження 1 квітня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс також встановлено на значно нижчому рівні.

Про це йдеться на порталі Нацбанку та сайтах з моніторингу ситуації на ринку.

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За даними Центробанку, офіційні курси іноземних валют затверджено на рівні:

долар — 38,99 грн (-0,23);

євро — 42,16 грн (-0,28);

злотий — 9,77 83 грн (-0,06).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар дешевшає на українському готівковому ринку. Під час купівлі коштує 38,93 грн (-0,12), під час продажу — 39,45 грн (-0,07). Євровалюта у купівлі становить 42,10 грн (-0,12), у продажу — 42,86 грн (-0,12).

ПриватБанк знизив вартість долара у купівлі до 38,80 грн (-0,10), у продажу — до 39,40 грн (-0,10). У Райффайзен Банку у купівлі коштує 38,80 грн (-0,20), під час продажу — 39,26 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує за 39,00 грн (-0,20), продає — за 39,50 грн (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінниках долар та євро подешевшали: долар купують за 39,33 грн (-0,02), продають — за 39,42 грн (-0,03). Євровалюту купують за 42,75 грн (-0,05), продають за 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, на думку експертів, отримання Україною у березні траншів від ЄС, МВФ та Світового банку вплине на валютний ринок. Проте сплески курсів будуть мати тимчасовий характер, адже загальний тренд підтримуватиме стабільність.

Ми також повідомляли, що НБУ пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.