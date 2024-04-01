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НБУ и банки резко снизили курс доллара и евро

1 апреля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 1 апреля — Нацбанк и финучреждения резко снизили цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара украинские финучреждения и обменные пункты пересмотрели в сторону понижения 1 апреля 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс также установлен на более низком уровне.

Об этом говорится на портале Нацбанка и сайтах по мониторингу ситуации на рынке.

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По данным Центробанка, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

  • доллар — 38,99 грн (-0,23);
  • евро — 42,16 грн (-0,28);
  • злотый — 9,77 83 грн (-0,06).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, доллар дешевеет на украинском наличном рынке. При покупке стоит 38,93 грн (-0,12), при продаже — 39,45 грн (-0,07). Евровалюта в покупке составляет 42,10 грн (-0,12), в продаже — 42,86 грн (-0,12).

ПриватБанк снизил стоимость доллара в покупке до 38,80 грн (-0,10), в продаже — до 39,40 грн (-0,10). В Райффайзен Банке в покупке стоит 38,80 грн (-0,20), при продаже — 39,26 грн (-0,13). Ощадбанк доллар покупает за 39,00 грн (-0,20), продает — за 39,50 грн (-0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, в обменниках доллар и евро подешевели: доллар покупают за 39,33 грн (-0,02), продают — за 39,42 грн (-0,03). Евровалюту покупают по 42,75 грн (-0,05), продают по 42,90 грн (0,00).

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Напомним, по мнению экспертов, получение Украиной в марте траншей от ЕС, МВФ и Всемирного банка повлияет на валютный рынок. Однако всплески курсов будут носить временный характер, ведь общий тренд будет поддерживать стабильность.

 

 

 

Мы также сообщали, что НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по обналичению средств. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

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