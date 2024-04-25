Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow НБУ та банки змінили курс долара — скільки коштує arrow

НБУ та банки змінили курс долара — скільки коштує

25 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 26 квітня — долар знову дорожчає у банках та обмінниках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку знову активно зростає. Національний банк України (НБУ) також затвердив офіційний долар на вищому рівні на 26 квітня 2024 року.

Такі дані наводять пресслужба Нацбанку та сайти з моніторингу ситуації на ринку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,67 грн (+0,20);
  • євро — 42,52 грн (+0,34);
  • злотий — 9,85 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, американська валюта на ринку знову дорожчає. У середньому долар купують за 39,42 грн (+0,03), продають — за 39,91 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі — 42,20 грн (+0,07), у продажу — 42,94 грн (+0,07).

Державний ПриватБанк підвищив курс долара. У купівлі коштує 39,35 грн (+0,10), у продажу — до 39,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,05), продає — за 39,85 грн (+0,10). Ощадбанк долар купує за 39,40 грн (0,00), продає — за 40,05 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта знову дорожчає: долар купують за 39,80 грн (+0,05), продають — за 39,90 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі 42,80 грн (+0,05), у продажу — 42,95 грн (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про зниження облікової ставки на один відсотковий пункт до 13,5%, починаючи з 26 квітня 2024 року. Крім того, Нацбанк зменшив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, а також ставки за кредитами рефінансування.

Також в НБУ розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.

НБУ
курс валют
курс гривні
курс долара
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри