Курс валют на 26 квітня — долар знову дорожчає у банках та обмінниках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку знову активно зростає. Національний банк України (НБУ) також затвердив офіційний долар на вищому рівні на 26 квітня 2024 року.

Такі дані наводять пресслужба Нацбанку та сайти з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,67 грн (+0,20);

євро — 42,52 грн (+0,34);

злотий — 9,85 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, американська валюта на ринку знову дорожчає. У середньому долар купують за 39,42 грн (+0,03), продають — за 39,91 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі — 42,20 грн (+0,07), у продажу — 42,94 грн (+0,07).

Державний ПриватБанк підвищив курс долара. У купівлі коштує 39,35 грн (+0,10), у продажу — до 39,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,05), продає — за 39,85 грн (+0,10). Ощадбанк долар купує за 39,40 грн (0,00), продає — за 40,05 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта знову дорожчає: долар купують за 39,80 грн (+0,05), продають — за 39,90 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі 42,80 грн (+0,05), у продажу — 42,95 грн (+0,05).

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Нагадаємо, правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про зниження облікової ставки на один відсотковий пункт до 13,5%, починаючи з 26 квітня 2024 року. Крім того, Нацбанк зменшив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, а також ставки за кредитами рефінансування.

Також в НБУ розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.