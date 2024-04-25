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НБУ и банки изменили курс доллара — сколько стоит

25 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 26 апреля — доллар снова дорожает в банках и обменниках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке снова активно растет. Национальный банк Украины (НБУ) тоже утвердил официальный доллар на более высоком уровне на 26 апреля 2024 года.

Такие данные приводят пресс-служба Нацбанка и сайты по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,67 грн (+0,20);
  • евро — 42,52 грн (+0,34);
  • злотый — 9,85 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, американская валюта на рынке снова дорожает. В среднем доллар покупают за 39,42 грн (+0,03), продают — за 39,91 грн (+0,05). Евро стоит в покупке — 42,20 грн (+0,07), в продаже — 42,94 грн (+0,07).

Государственный ПриватБанк повысил курс доллара. В покупке стоит 39,35 грн (+0,10), в продаже — до 39,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (+0,05), продает — за 39,85 грн (+0,10). Ощадбанк доллар покупает за 39,40 грн (0,00), продает — за 40,05 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах валюта снова дорожает: доллар покупают за 39,80 грн (+0,05), продают — за 39,90 грн (+0,05). Евро стоит в покупке 42,80 грн (+0,05), в продаже — 42,95 грн (+0,05).

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Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о снижении учетной ставки на один процентный пункт до 13,5%, начиная с 26 апреля 2024 года. Кроме того, Нацбанк снизил размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам, а также ставки по кредитам рефинансирования.

Также в НБУ рассказали о росте объемов кассовых оборотов банков за первый квартал 2024 года. В частности, фиксируют скачок выдачи наличных из касс украинских финучреждений.

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