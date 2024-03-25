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НБУ увеличил поддержку нацвалюты более чем в два раза

25 марта 2024 11:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк усилил поддержку гривны более чем в два раза — продажи на межбанке
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) усилил поддержку курса гривны с 18 по 22 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи вырос более чем в два раза.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Усиление поддержки курса нацвалюты

Как отмечается, на прошлой неделе Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанке в 2,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Объем продаж валюты составил 680,44 млн долларов. Купил НБУ только 460 тыс. долларов.

С начала 2024 года Центробанк приобрел 71,83 млн. долларов, а продал на межбанке 5,248 млрд. долларов. В 2023 году регулятор купил 219,8 млн долларов, продал 28,829 млрд долларов. Евро в прошлом году не покупал и не продавал. В 2022 году НБУ купил на межбанковском рынке 3,267 млрд долларов, 110,9 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,789 млн евро.

НБУ своими интервенциями на межбанковском валютном рынке поддерживает курс национальной валюты.

Какой сейчас курс гривны

В понедельник, 25 марта, курс доллара на наличном рынке продолжает расти. Покупают за 38,80 грн (+0,03), продают — за 39,29 грн (+0,02). Неделю назад было: в покупке — 38,06 грн (0,00), в продаже — 38,56 грн (+0,01). Национальный банк после рекордного обесценивания гривны в течение недели несколько опустил официальный курс американской валюты в понедельник: до 38,90 грн (-0,02).

 

курс валют
Источник: НБУ

В обменниках валюта тоже изменилась в цене. Доллар стоит в покупке 39,10 грн (+0,15), в продаже — 39,25 грн (+0,15).

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Также в НБУ обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.

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