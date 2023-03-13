НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты — что известно

Речь идет о продаже около 277,88 млн

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 277,88 млн долларов, в то время как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сократилась продажа валюты

Как отмечают в Национальном банке, объем чистой продажи валюты на межбанке в период с 6 по 10 марта сократился по сравнению с предыдущей неделей на 1,75%.

За неделю Нацбанк приобрел 2,4 млн долларов. Евро регулятор не покупал и не продавал в течение прошлой недели.

НБУ с начала года продал на межбанке 6,028 млрд долларов, а купил 61,3 млн долларов.

Как поддерживал НБУ курс гривны

Нацбанк с конца мая прошлого года на фоне сложной военной ситуации в стране продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанковского банка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.

В течение 2022 года Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26,381 млрд долларов и 1 789,11 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Для сравнения, в 2021 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

Напомним, банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.