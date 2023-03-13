НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно
Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 277,88 млн долларов, в то время как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Как сократилась продажа валюты
Как отмечают в Национальном банке, объем чистой продажи валюты на межбанке в период с 6 по 10 марта сократился по сравнению с предыдущей неделей на 1,75%.
За неделю Нацбанк приобрел 2,4 млн долларов. Евро регулятор не покупал и не продавал в течение прошлой недели.
НБУ с начала года продал на межбанке 6,028 млрд долларов, а купил 61,3 млн долларов.
Как поддерживал НБУ курс гривны
Нацбанк с конца мая прошлого года на фоне сложной военной ситуации в стране продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанковского банка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.
В течение 2022 года Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26,381 млрд долларов и 1 789,11 млн евро.
НБУ использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.
Для сравнения, в 2021 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.
Напомним, банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.
Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.