НБУ змінив ідентифікацію клієнтів — як отримати цифровий ключ

Дана норма діятиме тільки під час війни

Українські банки з квітня 2023 року почнуть дистанційно ідентифікувати клієнтів для видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Дана норма діятиме тільки під час війни.

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ).

Читайте також:

Видача цифрового ключа

Як зазначається, Нацбанк дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

"Йдеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами-підприємцями", — зауважується у повідомленні.

Регулятор зауважив, що ухвалив таке рішення, оскільки в умовах війни суттєво збільшилася потреба здійснювати дистанційну ідентифікацію фінустановами клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів. Відвідування відділень банків зараз може бути небезпечним чи незручним для клієнтів, а частина з них перебуває за кордоном. Це сприятиме підвищенню:

безпеки під час обслуговування клієнтів;

ефективності виконання банківських операцій;

якості та швидкості обслуговування.

Варіанти ідентифікації клієнтів

НБУ передбачив кілька варіантів ідентифікації клієнтів під час видачі кваліфікованих сертифікатів шляхом таких механізмів:

здійснення відеоверифікації;

використання Системи BankID;

використання Єдиного держпорталу електронних послуг (Портал Дія);

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису (КЕП) "Дія.Підпис" ("Дія ID");

використання КЕП клієнта чи удосконаленого електронного підпису клієнта, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, виданому кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг;

фотофіксація клієнта.

Термін дії новації

Дана норма діятиме в Україні під час воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

Нагадаємо, українці, які виїхали за кордон та отримували допомогу від міжнародних благодійних організацій чи урядів держав, повинні задекларувати свої доходи за 2022 рік. Однак стосується це не всіх біженців.