Шахраї в інтернеті — українцям розповіли, як убезпечити свої банківські картки

Українців закликали подбати про свої банківські картки: що сталось
В Україні на тлі війни почастішали випадки інтернетного шахрайства, коли з банківських карток громадян зникають різні суми грошей. Зараз особливо важливо дбати про безпеку власних рахунків.
Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
-
На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі
-
У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано
-
У Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики
-
В Україні з 1 квітня ліки продаватимуть по-новому: що треба знати
-
Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до НАТО найближчими днями
-
Спецвипуски "Ліги Сміху. Волонтерський десант" не вестиме один з ведучих: хто саме та чому
-
На Кіровоградщині СБУ затримала зрадника, який добував для рф інформацію
-
Науковці виявили надмасивну чорну діру, яка у мільйони разів перевищує масу Сонця
-
Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: деталі
-
Ремонтні бригади Одещини переведені у посилений режим: в чому причина
Як захистити платіжну картку
У Мінреінтеграції розповіли, що останнім часом правоохоронці фіксують зростання кількості випадків зникнення коштів з рахунків. Це може бути зарплата, пенсія чи стипендія.
Для того, щоб убезпечити картки від несанкціонованого доступу до рахунків, фахівці розробили основні правила безпеки.
Щоб шахраї не мали можливості списати кошти з банківської картки, потрібно зробити наступне:
- не можна зберігати дані банківської картки на інтернет-сайтах. Це знизить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі хакерської атаки;
- потрібно встановити добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. Так шахраї не зможуть списати значну суму коштів;
- не можна тримати PIN-код платіжної картки разом із самою карткою. Його бажано знати напам’ять;
- не потрібно розголошувати PIN-код та CVV2-код своєї платіжної картки. Також необхідно ігнорувати запити на надання такої інформації навіть від працівників банку чи правоохоронців;
- варто регулярно змінювати PIN-код картки. Однак робити це потрібно через перевірений банкомат, розташований усередині відділення банківського відділення;
- варто підключити послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком. Таким можна буде відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі неправомірних дій із карткою;
- не можна використовувати чужі телефони для входу в "Особистий кабінет" мобільного банку. Вхід потрібно здійснювати тільки з власних пристроїв;
- у разі втрати (крадіжки) банківської картки, потрібно негайно зателефонувати в банк для її блокування.
Що ще варто знати
Раніше клієнти державного ПриватБанку нарікали на зникнення кредитних коштів. Вони розповіли про проблеми після проведення регламентних робіт у застосунку Приват24. У ПриватБанку порадили, не залишати інформацію на сайтах.
Також ми писали, що шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень. Кіберполіція викрила чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.