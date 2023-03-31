Шахраї в інтернеті — українцям розповіли, як убезпечити свої банківські картки

У Мінреінтеграції просять подбати про безпеку власників рахунків

В Україні на тлі війни почастішали випадки інтернетного шахрайства, коли з банківських карток громадян зникають різні суми грошей. Зараз особливо важливо дбати про безпеку власних рахунків.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як захистити платіжну картку

У Мінреінтеграції розповіли, що останнім часом правоохоронці фіксують зростання кількості випадків зникнення коштів з рахунків. Це може бути зарплата, пенсія чи стипендія.

Для того, щоб убезпечити картки від несанкціонованого доступу до рахунків, фахівці розробили основні правила безпеки.

Щоб шахраї не мали можливості списати кошти з банківської картки, потрібно зробити наступне:

не можна зберігати дані банківської картки на інтернет-сайтах. Це знизить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі хакерської атаки;

потрібно встановити добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. Так шахраї не зможуть списати значну суму коштів;

не можна тримати PIN-код платіжної картки разом із самою карткою. Його бажано знати напам’ять;

не потрібно розголошувати PIN-код та CVV2-код своєї платіжної картки. Також необхідно ігнорувати запити на надання такої інформації навіть від працівників банку чи правоохоронців;

варто регулярно змінювати PIN-код картки. Однак робити це потрібно через перевірений банкомат, розташований усередині відділення банківського відділення;

варто підключити послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком. Таким можна буде відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі неправомірних дій із карткою;

не можна використовувати чужі телефони для входу в "Особистий кабінет" мобільного банку. Вхід потрібно здійснювати тільки з власних пристроїв;

у разі втрати (крадіжки) банківської картки, потрібно негайно зателефонувати в банк для її блокування.

Що ще варто знати

Раніше клієнти державного ПриватБанку нарікали на зникнення кредитних коштів. Вони розповіли про проблеми після проведення регламентних робіт у застосунку Приват24. У ПриватБанку порадили, не залишати інформацію на сайтах.

Також ми писали, що шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень. Кіберполіція викрила чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.