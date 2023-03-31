Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українців закликали подбати про свої банківські картки: що сталось arrow

Українців закликали подбати про свої банківські картки: що сталось

31 березня 2023 11:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Шахраї в інтернеті — українцям розповіли, як убезпечити свої банківські картки
У Мінреінтеграції просять подбати про безпеку власників рахунків
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на тлі війни почастішали випадки інтернетного шахрайства, коли з банківських карток громадян зникають різні суми грошей. Зараз особливо важливо дбати про безпеку власних рахунків.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Як захистити платіжну картку

У Мінреінтеграції розповіли, що останнім часом правоохоронці фіксують зростання кількості випадків зникнення коштів з рахунків. Це може бути зарплата, пенсія чи стипендія.

Для того, щоб убезпечити картки від несанкціонованого доступу до рахунків, фахівці розробили основні правила безпеки.

Щоб шахраї не мали можливості списати кошти з банківської картки, потрібно зробити наступне:

  • не можна зберігати дані банківської картки на інтернет-сайтах. Це знизить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі хакерської атаки;
  • потрібно встановити добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. Так шахраї не зможуть списати значну суму коштів;
  • не можна тримати PIN-код платіжної картки разом із самою карткою. Його бажано знати напам’ять;
  • не потрібно розголошувати PIN-код та CVV2-код своєї платіжної картки. Також необхідно ігнорувати запити на надання такої інформації навіть від працівників банку чи правоохоронців;
  • варто регулярно змінювати PIN-код картки. Однак робити це потрібно через перевірений банкомат, розташований усередині відділення банківського відділення;
  • варто підключити послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком. Таким можна буде відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі неправомірних дій із карткою;
  • не можна використовувати чужі телефони для входу в "Особистий кабінет" мобільного банку. Вхід потрібно здійснювати тільки з власних пристроїв;
  • у разі втрати (крадіжки) банківської картки, потрібно негайно зателефонувати в банк для її блокування.

Що ще варто знати

Раніше клієнти державного ПриватБанку нарікали на зникнення кредитних коштів. Вони розповіли про проблеми після проведення регламентних робіт у застосунку Приват24. У ПриватБанку порадили, не залишати інформацію на сайтах.

Також ми писали, що шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень. Кіберполіція викрила чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

19:09 Ветеранська політика в Україні: Шмигаль розповів, яких змін очікувати уже цього року

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 14:02

В Одесі стане менше зовнішньої реклами

None 31 Березень 14:23

У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано

None 31 Березень 14:23

У Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики

None 31 Березень 14:35

В Україні з 1 квітня ліки продаватимуть по-новому: що треба знати

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB