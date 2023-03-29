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Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

29 березня 2023 15:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Декларації про доходи — кому з біженців потрібно відзвітувати про зароблене
Стосується це не всіх біженців
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які виїхали за кордон та отримували допомогу від міжнародних благодійних організацій чи урядів держав, повинні задекларувати свої доходи за 2022 рік. Однак стосується це не всіх біженців.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев у Telegram-каналі.

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Подання декларацій

За його словами, податкові декларації мають заповнювати виключно резиденти України. Статус резидента визначають за певними критеріями і застосовуються каскадно. Це прописано в п.14.1.213 Податкового кодексу України.

"Першим критерієм є місце проживання громадянина, потім місце постійного проживання, центр життєвих інтересів, проживання в Україні протягом 183 днів та лише в останню чергу (якщо попередні критерії визначити неможливо) громадянство", — пояснив Гетманцев.

Таким чином, громадяни можуть не подавати декларації, якщо за певними критеріями не можуть вважатися податковими резидентами України.

Однак в законі не написано, якщо резидент України отримує іноземні доходи, що не оподатковуються, він звільняється від обов'язку подання декларації. Хоч виплати від іноземних держав українським  біженцям звільнили від оподаткування раніше.

Як заповнити декларацію

Громадяни можуть подавати декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді через Електронний кабінет за посиланням. Для цього потрібно:

  • зайти у розділ "ЕК для громадян";
  • обрати "Податкова декларація про майновий стан і доходи".

Скористатися сервісом зможуть особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Українцям за кордоном потрібно задекларувати виплати:

  • від держави;
  • від державних фондів;
  • від іноземних компаній;
  • від благодійних організацій.

Які можуть бути штрафи

Подати документи слід до 1 травня 2023 року, оскільки українцям загрожують штрафні санкції. Якщо декларації не подадуть вчасно, то отримають штраф у розмірі 340 грн.

Також можуть накласти адмінвідповідальність у вигляді попередження, а максимально можуть оштрафувати у розмірі 3-8 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою. Йдеться про стандарт CRS.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

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