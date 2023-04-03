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НБУ изменил идентификацию клиентов: цифровой ключ будут выдавать по-новому

3 апреля 2023 12:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ изменил идентификацию клиентов - как получить цифровой ключ
Данная норма будет действовать только во время войны
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские банки с апреля 2023 года начнут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи квалифицированных сертификатов открытых ключей. Данная норма будет действовать только во время войны.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Выдача цифрового ключа

Как отмечается, Нацбанк разрешил банкам, являющимися квалифицированными предоставлятелями электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей.

"Речь идет о клиентах, которые являются физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями", — подчеркивается в сообщении.

Регулятор отметил, что принял такое решение, поскольку в условиях войны существенно увеличилась необходимость дистанционной идентификации финучреждений клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов. Посещение отделений банков сейчас может быть опасным или неудобным для клиентов, а часть из них находится за границей. Это будет способствовать повышению:

  • безопасности при обслуживании клиентов;
  • эффективности выполнения банковских операций;
  • качества и скорости обслуживания.

Варианты идентификации клиентов

НБУ предусмотрел несколько вариантов идентификации клиентов при выдаче квалифицированных сертификатов путем следующих механизмов:

  • осуществления видеоверификации;
  • использования Системы BankID;
  • использования Единого госпортала электронных услуг (Портал Дія);
  • использования удаленной квалифицированной электронной подписи (КЭП) "Дія. Подпись" ("Дія ID");
  • использования КЭП клиента или усовершенствованной электронной подписи клиента, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг;
  • фотофиксация клиента.

Срок действия новшества

Данная норма будет действовать в Украине во время военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

Напомним, украинцы, выехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.

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