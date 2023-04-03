НБУ изменил идентификацию клиентов - как получить цифровой ключ

Данная норма будет действовать только во время войны

Украинские банки с апреля 2023 года начнут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи квалифицированных сертификатов открытых ключей. Данная норма будет действовать только во время войны.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Как отмечается, Нацбанк разрешил банкам, являющимися квалифицированными предоставлятелями электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей.

"Речь идет о клиентах, которые являются физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями", — подчеркивается в сообщении.

Регулятор отметил, что принял такое решение, поскольку в условиях войны существенно увеличилась необходимость дистанционной идентификации финучреждений клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов. Посещение отделений банков сейчас может быть опасным или неудобным для клиентов, а часть из них находится за границей. Это будет способствовать повышению:

безопасности при обслуживании клиентов;

эффективности выполнения банковских операций;

качества и скорости обслуживания.

Варианты идентификации клиентов

НБУ предусмотрел несколько вариантов идентификации клиентов при выдаче квалифицированных сертификатов путем следующих механизмов:

осуществления видеоверификации;

использования Системы BankID;

использования Единого госпортала электронных услуг (Портал Дія);

использования удаленной квалифицированной электронной подписи (КЭП) "Дія. Подпись" ("Дія ID");

использования КЭП клиента или усовершенствованной электронной подписи клиента, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг;

фотофиксация клиента.

Срок действия новшества

Данная норма будет действовать в Украине во время военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

Напомним, украинцы, выехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.