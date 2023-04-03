НБУ изменил идентификацию клиентов - как получить цифровой ключ

НБУ изменил идентификацию клиентов: цифровой ключ будут выдавать по-новому
Украинские банки с апреля 2023 года начнут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи квалифицированных сертификатов открытых ключей. Данная норма будет действовать только во время войны.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).
Выдача цифрового ключа
Как отмечается, Нацбанк разрешил банкам, являющимися квалифицированными предоставлятелями электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей.
"Речь идет о клиентах, которые являются физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями", — подчеркивается в сообщении.
Регулятор отметил, что принял такое решение, поскольку в условиях войны существенно увеличилась необходимость дистанционной идентификации финучреждений клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов. Посещение отделений банков сейчас может быть опасным или неудобным для клиентов, а часть из них находится за границей. Это будет способствовать повышению:
- безопасности при обслуживании клиентов;
- эффективности выполнения банковских операций;
- качества и скорости обслуживания.
Варианты идентификации клиентов
НБУ предусмотрел несколько вариантов идентификации клиентов при выдаче квалифицированных сертификатов путем следующих механизмов:
- осуществления видеоверификации;
- использования Системы BankID;
- использования Единого госпортала электронных услуг (Портал Дія);
- использования удаленной квалифицированной электронной подписи (КЭП) "Дія. Подпись" ("Дія ID");
- использования КЭП клиента или усовершенствованной электронной подписи клиента, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг;
- фотофиксация клиента.
Срок действия новшества
Данная норма будет действовать в Украине во время военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.
Напомним, украинцы, выехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.