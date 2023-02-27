Курс гривні — НБУ змінив обсяги продажу валюти на міжбанку

Йдеться про продаж близько 595,5 млн доларів

Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 595,5 млн проти 660,6 млн доларів попереднього тижня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Валютні інтервенції Нацбанку

За даними пресслужби, регулятор з початку року купив на міжбанківському ринку 54,4 млн, а продав 5,4 млрд доларів для стабілізації курсу.

За останній тиждень придбав 9,7 млн доларів.

Як підтримував НБУ курс гривні

Нацбанк з кінця травня минулого року на тлі складної воєнної ситуації в країні продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанківського банку. Тільки після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.

НБУ використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо, що українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.