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НБУ изменил объемы продаж валюты для поддержки курса гривны: что известно

27 февраля 2023 12:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс гривны — НБУ изменил объемы продаж валюты на межбанке
Речь идет о продаже около 595,5 млн долларов
lis.jpg - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 595,5 млн против 660,6 млн долларов на прошлой неделе.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

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По данным пресс-службы, регулятор с начала года купил на межбанковском рынке 54,4 млн, а продал 5,4 млрд долларов для стабилизации курса.

За последнюю неделю приобрел 9,7 млн долларов.

Как поддерживал НБУ курс гривны

Нацбанк с конца мая прошлого года на фоне сложной военной ситуации в стране продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанковского банка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.

НБУ использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванном эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Напомним, что украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

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