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НБУ змінив список системно важливих банків: деталі

11 березня 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Національний банк України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національний банк України оголосив про включення "Креді Агріколь Банку" до переліку системно важливих банків, провівши щорічний перегляд. Це означає, що банк вважається ключовим для фінансової стабільності в Україні, і йому будуть пред'явлені підвищені вимоги для забезпечення його додаткової стійкості.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Перелік системно важливих банків включає банки, діяльність яких є критично важливою для стабільності фінансової системи. Для таких банків встановлюються підвищені вимоги до капіталу та ліквідності, а також проводиться більш часте та детальне моніторингове спостереження за їх діяльністю.

В оновленому переліку 15 установ

  • А-банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Південний;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Універсал Банку.

Нагадаємо, що представники Міжнародного інвестиційного банку UBS вирішили не позиватися більше з українською державною фінустановою "ПриватБанк" щодо націоналізації. Вони відкликали відповідний позов.

Про це рішення повідомили на засіданні Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку. Суд раніше у цій справі за заявою держбанку залишив без розгляду судові позови двох інших міжнародних фінустанов — JP Morgan та пов'язаного з росією Pala Assets.

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