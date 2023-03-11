НБУ змінив список системно важливих банків: деталі
Національний банк України оголосив про включення "Креді Агріколь Банку" до переліку системно важливих банків, провівши щорічний перегляд. Це означає, що банк вважається ключовим для фінансової стабільності в Україні, і йому будуть пред'явлені підвищені вимоги для забезпечення його додаткової стійкості.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
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Системно важливі банки
Перелік системно важливих банків включає банки, діяльність яких є критично важливою для стабільності фінансової системи. Для таких банків встановлюються підвищені вимоги до капіталу та ліквідності, а також проводиться більш часте та детальне моніторингове спостереження за їх діяльністю.
В оновленому переліку 15 установ
- А-банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал Банку.
Нагадаємо, що представники Міжнародного інвестиційного банку UBS вирішили не позиватися більше з українською державною фінустановою "ПриватБанк" щодо націоналізації. Вони відкликали відповідний позов.
Про це рішення повідомили на засіданні Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку. Суд раніше у цій справі за заявою держбанку залишив без розгляду судові позови двох інших міжнародних фінустанов — JP Morgan та пов'язаного з росією Pala Assets.