НБУ змінив список системно важливих банків: деталі

Національний банк України

Національний банк України оголосив про включення "Креді Агріколь Банку" до переліку системно важливих банків, провівши щорічний перегляд. Це означає, що банк вважається ключовим для фінансової стабільності в Україні, і йому будуть пред'явлені підвищені вимоги для забезпечення його додаткової стійкості.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Системно важливі банки

Перелік системно важливих банків включає банки, діяльність яких є критично важливою для стабільності фінансової системи. Для таких банків встановлюються підвищені вимоги до капіталу та ліквідності, а також проводиться більш часте та детальне моніторингове спостереження за їх діяльністю.

В оновленому переліку 15 установ

А-банк;

Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал Банку.

Нагадаємо, що представники Міжнародного інвестиційного банку UBS вирішили не позиватися більше з українською державною фінустановою "ПриватБанк" щодо націоналізації. Вони відкликали відповідний позов.

Про це рішення повідомили на засіданні Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку. Суд раніше у цій справі за заявою держбанку залишив без розгляду судові позови двох інших міжнародних фінустанов — JP Morgan та пов'язаного з росією Pala Assets.