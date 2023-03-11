НБУ изменил список системно важных банков: детали

Национальный банк Украины

Национальный банк Украины объявил о включении "Креди Агриколь Банк" в перечень системно важных банков, проведя ежегодный пересмотр. Это означает, что данный банк считается ключевым для финансовой стабильности в Украине, и ему будут предъявлены повышенные требования для обеспечения его дополнительной устойчивости.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Системно важные банки

Перечень системно важных банков включает банки, чья деятельность является критически важной для стабильности финансовой системы. Для таких банков устанавливаются повышенные требования к капиталу и ликвидности, а также проводится более частое и детальное мониторинговое наблюдение за их деятельностью.

В обновленном перечне 15 учреждений

А-Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Пивденный;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Смысл Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Укрсиббанк;

Универсал банк.

Напомним, что представители Международного инвестиционного банка UBS решили не судиться больше с украинским государственным финучреждением "ПриватБанк" относительно национализации. Они отозвали соответствующий иск.

О таком решении сообщили на заседании Хозяйственного суда Киева по делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка. Суд ранее по данному делу по заявлению госбанка оставил без рассмотрения судебные иски двух других международных финучреждений — JP Morgan и связанного с россией Pala Assets.