Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow НБУ знову оновив валютні обмеження: кого стосується arrow

НБУ знову оновив валютні обмеження: кого стосується

3 березня 2023 07:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
НБУ оновив валютні обмеження — які зараз діють правила
Деякі норми послабили на вимогу часу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) навіть на тлі війни продовжує знімати валютні обмеження. Зокрема, деякі норми послабили на вимогу часу.

Про те, які зараз можливі валютні операції, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Які обмеження вже неактуальні

Так, з огляду на те, що в країні триває воєнний стан, Нацбанк вкотре пішов назустріч українським волонтерам. Для забезпечення їхньої безперебійної діяльності розширили перелік кодів товарів, які можуть купувати громадяни-волонтери за кордоном для допомоги обороноздатності України. Йдеться про новий код для безпілотних літальних апаратів (БпЛА), який додали до переліку кодів товарів.

Також НБУ надав можливість резидентам та нерезидентам перераховувати валюту фонду посольства Туреччини в Україні для підтримки постраждалих від землетрусів. Цей фонд може купувати іноземну валюту та переказувати за кордон. Відповідні перекази можуть здійснюватися на користь гуманітарної місії AFAD МВС Туреччини, МЗС, турецького Червоного півмісяця.

Пом'якшення валютних змін у 2022-му

Зокрема, з квітня минулого року волонтерам дозволили купувати валюту та переказувати її за кордон для придбання товарів оборонного призначення у межах щомісячного ліміту 400 тис. гривень. А з серпня минулого року вовни можуть необмежено розраховуватися за кордоном гривневими платіжними картками за товари зі списку НБУ.

У листопада 2022 року внесли зміни стосовно питань купівлі товарів за кордоном для підтримання обороноздатності України. Доповнили список тепловізорами, низкою інших приладів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізособи-волонтери.

Також ухвалили рішення щодо  використання іноземної валюти благодійними фондами. Завдяки чому банки перестали враховувати наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів. Також не вимагатимуть продажу чи використання наявної валюти під час задоволення заявок на купівлю валюти для оплати імпортних контрактів. У НБУ пояснювали, що рішення пов'язане з тим, що валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням на тлі війни.

Валютні обмеження для громадян

Влітку минулого року НБУ ввів щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном — 50 тис. грн на тиждень поділили на тижні: протягом семи днів можна знімати не більше ніж 12,5 тис. грн в еквіваленті.

Також зменшили щомісячний ліміт на P2P перекази за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Встановили щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих карток у розмірі 100 тисяч грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у нацвалюті. У НБУ наголошували, що обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном.

Також торік банкам дозволили відновити продаж безготівкової валюти громадянам за умови, що її розмістять на депозит. Мінімальний термін дії такого депозиту — щонайменше три місяці без права дострокового розірвання, а максимальний обсяг безготівкової валюти, який фінустанова може продати клієнту, не може бути більшою 50 тисяч грн в еквіваленті.

Таким чином, якщо курс долара становитиме 36,5 грн, то банк може продати клієнту не більше 1369 доларів на місяць.

Нагадаємо, представники ПриватБанку надали рекомендацію, скільки коштів дозволено знімати клієнтам. Мінімальна сума персонального замовлення готівки: 20 000 грн; 300 дол/євро.

Також ми писали, що в березні 2023 року на українському валютному ринку банкіри очікують на позитивні тенденції. В осяжній перспективі офіційний курс долара збережеться на рівні 36,6, а ринковий — стабільно на рівні 39−41 гривня за долар.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:59 Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо

09:49 Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду

09:25 На острові Пасхи знайшли нову статую

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

09:04 Який артеріальний тиск небезпечний та як правильно його міряти: відповідь кардіолога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:59 Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Бахмута

Новина з відео

08:50 Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

Новина з відео

08:35 Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

08:29 Ще понад 900 окупантів, танки та артсистеми: оновлені дані про втрати рф у війні

08:13 До США уже прибули перші українські пілоти для навчання управління F-16, — ЗМІ

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

Новина з відео

08:50 Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

Новина з відео

08:35 Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

Новина з відео

07:06 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Новина з відео

07:05 Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:59 "Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

Новина з відео

23:45 Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою

Новина з відео

23:17 Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди

Новина з відео

23:00 Поразка "Динамо", втрата очок лідера "Дніпро-1" та перемога "Чорноморця" на виїзді

Новина з відео

22:00 Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим"

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

Актуальне по темі

None 5 Березень 10:08

Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо

None 5 Березень 10:10

Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду

None 5 Березень 09:17

На острові Пасхи знайшли нову статую

None 5 Березень 09:09

У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB