НБУ оновив валютні обмеження — які зараз діють правила

Деякі норми послабили на вимогу часу

Національний банк України (НБУ) навіть на тлі війни продовжує знімати валютні обмеження. Зокрема, деякі норми послабили на вимогу часу.

Про те, які зараз можливі валютні операції, повідомляють Новини.LIVE.

Які обмеження вже неактуальні

Так, з огляду на те, що в країні триває воєнний стан, Нацбанк вкотре пішов назустріч українським волонтерам. Для забезпечення їхньої безперебійної діяльності розширили перелік кодів товарів, які можуть купувати громадяни-волонтери за кордоном для допомоги обороноздатності України. Йдеться про новий код для безпілотних літальних апаратів (БпЛА), який додали до переліку кодів товарів.

Також НБУ надав можливість резидентам та нерезидентам перераховувати валюту фонду посольства Туреччини в Україні для підтримки постраждалих від землетрусів. Цей фонд може купувати іноземну валюту та переказувати за кордон. Відповідні перекази можуть здійснюватися на користь гуманітарної місії AFAD МВС Туреччини, МЗС, турецького Червоного півмісяця.

Пом'якшення валютних змін у 2022-му

Зокрема, з квітня минулого року волонтерам дозволили купувати валюту та переказувати її за кордон для придбання товарів оборонного призначення у межах щомісячного ліміту 400 тис. гривень. А з серпня минулого року вовни можуть необмежено розраховуватися за кордоном гривневими платіжними картками за товари зі списку НБУ.

У листопада 2022 року внесли зміни стосовно питань купівлі товарів за кордоном для підтримання обороноздатності України. Доповнили список тепловізорами, низкою інших приладів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізособи-волонтери.

Також ухвалили рішення щодо використання іноземної валюти благодійними фондами. Завдяки чому банки перестали враховувати наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів. Також не вимагатимуть продажу чи використання наявної валюти під час задоволення заявок на купівлю валюти для оплати імпортних контрактів. У НБУ пояснювали, що рішення пов'язане з тим, що валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням на тлі війни.

Валютні обмеження для громадян

Влітку минулого року НБУ ввів щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном — 50 тис. грн на тиждень поділили на тижні: протягом семи днів можна знімати не більше ніж 12,5 тис. грн в еквіваленті.

Також зменшили щомісячний ліміт на P2P перекази за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Встановили щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих карток у розмірі 100 тисяч грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у нацвалюті. У НБУ наголошували, що обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном.

Також торік банкам дозволили відновити продаж безготівкової валюти громадянам за умови, що її розмістять на депозит. Мінімальний термін дії такого депозиту — щонайменше три місяці без права дострокового розірвання, а максимальний обсяг безготівкової валюти, який фінустанова може продати клієнту, не може бути більшою 50 тисяч грн в еквіваленті.

Таким чином, якщо курс долара становитиме 36,5 грн, то банк може продати клієнту не більше 1369 доларів на місяць.

Нагадаємо, представники ПриватБанку надали рекомендацію, скільки коштів дозволено знімати клієнтам. Мінімальна сума персонального замовлення готівки: 20 000 грн; 300 дол/євро.

Також ми писали, що в березні 2023 року на українському валютному ринку банкіри очікують на позитивні тенденції. В осяжній перспективі офіційний курс долара збережеться на рівні 36,6, а ринковий — стабільно на рівні 39−41 гривня за долар.