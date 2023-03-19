НБУ знову посилює підтримку курсу гривні

Обсяг продажу зріс на близько 100 млн доларів

Національний банк України (НБУ) цього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу зріс на близько 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як підвищився продаж валюти

Як зазначають у Національному банку, обсяг чистого продажу валюти на міжбанку у період з 13 по 17 березня збільшився до 376,2 млн доларів, з 277,9 млн попереднього тижня. Нацбанк не купував долари.

Із початку цього року регулятор придбав на ринку 61,3 млн доларів, тоді як продав 6,4 млрд доларів.

Підтримка курсу гривні у 2022-му

Із кінця травня минулого року Національний банк на тлі складної воєнної ситуації в країні продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанківського ринку. Тільки після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.

Упродовж 2022 року Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26,381 млрд доларів і 1 789,11 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Для порівняння, у 2021 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

Нагадаємо, банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.