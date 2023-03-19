Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow НБУ снова усиливает поддержку курса нацвалюты: что известно arrow

НБУ снова усиливает поддержку курса нацвалюты: что известно

19 марта 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ снова усиливает поддержку курса гривны
Объем продаж вырос на около 100 млн долларов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) на этой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж вырос на около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Как повысилась продажа валюты

Как отмечают в Национальном банке, объем чистой продажи валюты на межбанке в период с 13 по 17 марта увеличился до 376,2 млн долларов, с 277,9 млн на прошлой неделе. Нацбанк не покупал доллары.

С начала этого года регулятор приобрел на рынке 61,3 млн долларов, в то время как продал 6,4 млрд долларов.

Поддержка курса гривны в 2022-м

С конца мая прошлого года Национальный банк на фоне сложной военной ситуации в стране продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанковского рынка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.

За 2022 год Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26,381 млрд долларов и 1 789,11 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Для сравнения, в 2021 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн. долларов.

Напомним, банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:30 В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен

12:27 В Госспецсвязи предупредили об опасном виде хакерских атак россиян: как уберечься

Новина з фото

12:13В Генштабе показали, как инструкторы из Канады, Польши и Норвегии учат бойцов ВСУ

12:00 Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы: детали

11:45 В двух громадах Николаевщины восстановлены разрушенные оккупантами мосты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:41 Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

11:38 Штурм Авдеевки и ситуация в Угледаре: Силы обороны рассказали о боях на востоке

11:18 В Черногории проходят выборы президента: что известно

11:15 В Черном море на дежурстве 9 вражеских кораблей

11:03 Новые счета за воду: сколько скоро придется платить украинцам

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

Новина з відео

23:48 Количество раненых вследствие обстрела Краматорска увеличилось.

Новина з відео

23:12 "Вы наши братья и сестры": актер, сыгравший графа Дракулу, поддержал украинцев

Новина з відео

22:46 Притула показал, как купленные на донаты беспилотники уничтожили российские зенитные комплексы

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Актуальное по теме

None 19 Март 12:37

В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен

None 19 Март 12:40

В Госспецсвязи предупредили об опасном виде хакерских атак россиян: как уберечься

None 19 Март 12:44

В Генштабе показали, как инструкторы из Канады, Польши и Норвегии учат бойцов ВСУ

None 19 Март 12:08

Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB