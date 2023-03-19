НБУ снова усиливает поддержку курса гривны

Объем продаж вырос на около 100 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) на этой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж вырос на около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как повысилась продажа валюты

Как отмечают в Национальном банке, объем чистой продажи валюты на межбанке в период с 13 по 17 марта увеличился до 376,2 млн долларов, с 277,9 млн на прошлой неделе. Нацбанк не покупал доллары.

С начала этого года регулятор приобрел на рынке 61,3 млн долларов, в то время как продал 6,4 млрд долларов.

Поддержка курса гривны в 2022-м

С конца мая прошлого года Национальный банк на фоне сложной военной ситуации в стране продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанковского рынка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.

За 2022 год Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26,381 млрд долларов и 1 789,11 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Для сравнения, в 2021 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн. долларов.

Напомним, банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.