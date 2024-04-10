Пенсії в Україні — ПФУ розповів, кому з пенсіонерів не дали виплат у квітні

Пенсіонер з телефоном. Фото: Shutterstock

З 1 квітня 2024 року призупинили виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не пройшли ідентифікацію. Відомо, що на Вінниччині ідентифікувались лише 50% від загальної кількості громадян із таким статусом.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ) у Вінницькій області.

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Там нагадали, що відповідна норма передбачена урядовою постановою від 27 грудня 2023 року №1384 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року №637 і від 8 серпня 2023 року №837".

Згідно з нею, особи, які до 24.02.2022 року отримали статус ВПО, мусять періодично проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку". Таку процедуру не проводили на час дії карантинних заходів з 12 лютого 2020 року, однак з 1 липня 2023 року у зв’язку зі скасуванням карантину її відновили.

У ПФУ зауважили, що станом на початок квітня у Вінницькій області пройшли ідентифікацію тільки 50% від 2965 зареєстрованих переселенців, які є отримувачами пенсійних виплат.

Решті пенсіонерів цієї категорії виплату грошей призупинили. Кошти таких громадян будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після чого їх всі виплатять.

"Після проходження — пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати", — пояснили у фонді.

Як пройти ідентифікацію

У ПФУ нагадали, що пройти ідентифікацію громадяни можуть у такі способи:

особисто, звернувшись у відділення "Ощадбанку" або у будь-який сервісний центр ПФУ з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина);

через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням. Це можна зробити за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID);

за допомогою відеоконференцзв’язку в органі Пенсійного фонду;

в закордонній дипустанові України потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізособа жива, якщо пенсіонер-ВПО перебуває за кордоном.

Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) треба направити у терорган ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна переслати у сканованій формі через портал Пенсійного фонду з використанням засобів електронного підпису, додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку планового підвищення пенсійних виплат не буде. Однак з червня 2024 частина громадян все ж отримає суми значно вищі.

Раніше повідомлялося, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як здійснюють перерахунок пенсій громадян, які продовжують працювати, у 2024 році. Назвали складові та формулу розрахунку.