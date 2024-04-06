Перерахунок пенсій у 2024 році — формула та суми виплат

Люди пенсійного віку. Фото: Unsplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як здійснюють перерахунок пенсій громадян, які продовжують працювати, у 2024 році. Назвали складові та формулу розрахунку.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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У Пенсійному фонді зазначають, що працюючим пенсіонерам під час перерахунку враховують актуальний прожитковий мінімум та нові дані про страховий стаж.

Існує базова формула розрахунку пенсій, яка визначається множенням таких показників:

середньомісячна зарплата за три минулі роки;

коефіцієнт, що визначається на підставі зарплати громадянина та її співвідношення із середнім значенням зарплати по країні;

коефіцієнт страхового стажу.

При цьому під час визначення кожної складової є свої тонкощі. Проте формула вважається основою розрахунку пенсійних виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів.

Чим відрізняється розрахунок виплат тих, хто працює

Різниться розрахунок пенсій тих, хто працює, і не працює, в іншому. У багатьох пенсіонерів розмір мінімалки, як і надбавки за понаднормовий стаж, залежить від показника прожиткового мінімуму.

Коли зростає прожитковий мінімум, збільшується пенсія непрацюючих громадян. Тоді як тим, хто продовжує працювати на пенсії, такі перерахунки не роблять.

У разі звільнення працюючого пенсіонера проводиться перерахунок виплат на основі актуального розміру прожиткового мінімуму.

Розміри пенсій працюючих громадян

Торік пенсії пенсіонерів, які працюють, залежно від віку і страхового стажу становили:

2,09 тис. грн — незалежно від віку громадян;

2,76 тис. грн — до 70 років за наявності 30-35 роках стажу;

3 тис. грн — 70-75 років, якщо є 30-35 роках стажу;

3 тис. грн — 75-80 років при 20-25 роках стажу;

3,12 тис. грн — від 80 років за наявності 20-25 роках стажу.

Перерахунки виплат працюючим пенсіонерам провели у квітні минулого року. Для тих, хто отримав щонайменше два роки стажу. Пенсії підвищились у 401 тис. за наявності у середньому на 220 грн.

У квітні 2024 року теж здійснили перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати. Пенсії автоматично перерахували особам, котрі:

після призначення чи попереднього перерахунку пенсії надалі працювали і на початок березня 2024 року отримали 24 місяці стажу;

відпрацювали менше 24 місяців, однак після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минулого два роки.

У разі, якщо на початок березня громадяни мали не менше 24 місяців стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням стажу.

Обчислюють пенсію із заробітку, з урахуванням якого обчислена пенсія під час її призначення чи попереднього перерахунку, або враховується заробіток, який громадянин одержував, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії. Показник середньої зарплатні/доходу, який враховувався під час призначення або попереднього перерахунку пенсійної виплати, не змінюється.

У разі, якщо після призначення або попереднього перерахунку виплат станом на початок березня 2024 року пенсіонери набули щонайменше 24 місяці стажу, то перерахунок пенсії буде здійснюватися не раніше, аніж за два роки після того, як її призначили чи попередньо перерахували з урахуванням тільки набутого стажу. Зарплата для обчислення пенсії не змінюється.

Водночас працюючим громадянам, які отримують пенсію за вислугу років, перерахунок проведуть у разі, якщо досягнули пенсійного віку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у квітні відбулося підвищення пенсій для двох категорій громадян — тим, які надалі працюють, та тим, кому виповнилося 65 років. Однак у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили заяву про те, що у травні громадянам не нарахують обіцяних виплат.

Раніше повідомлялося, що квітні 2024 року українські пенсіонери можуть отримати цілу низку доплат. Зокрема, йдеться про вікові надбавки, доплати за станом здоровʼя, за виховання дітей.