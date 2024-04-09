Пенсії в Україні — кому з українців влітку підвищать виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влітку планового підвищення пенсійних виплат не буде. Однак з червня 2024 частина громадян все ж отримає суми значно вищі.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому з пенсіонерів влітку підвищать виплати

Як повідомляють у фонді, у червні підвищаться пенсійні виплати для деяких категорій громадян. А саме тим, кому виповнилася певна кількість років.

Такі вікові надбавки додадуть до пенсії автоматично тим, кому виповниться 70, 75 та 80 років. Розмір надбавки наступний:

громадянам віком від 70 до 74 років доплатять 300 гривень;

особам від 75 до 79 років включно — по 456 гривень;

українцям від 80 років — по 570 грн.

Доплату нададуть громадянам, у яких пенсія менша за суму у 10,34 тис. гривень.

Хто ще з пенсіонерів отримає влітку більше

За даними ПФУ, деяка частина громадян у квітні поточного року має право на перерахунок пенсійних виплат. Їх підвищать працюючим пенсіонерам через збільшення страхового стажу. Відповідна категорія осіб має раз на два роки отримувати надбавку.

Однак суми надбавки до пенсії громадяни отримають лише через два місяці — у червні.

У фонді уточнюють, що перерахунок проводиться тільки після отримання відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал року з Державного реєстру загальнообов'язкового держсоціального страхування.

Такі звіти надходять із затримкою до 10 травня, через це пенсіонерам надійдуть суми доплати за два попередні місяці у червні 2024 року, додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як здійснюють перерахунок пенсій громадян, які продовжують працювати, у 2024 році. Назвали складові та формулу розрахунку.

Раніше повідомлялося, що у середньому в Україні пенсія суддів становить понад 100 тисяч гривень, при цьому деякі з них можуть отримувати понад 200 тисяч гривень. Проте більшість звичайних українців отримують до 4 тисяч гривень пенсії.