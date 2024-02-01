Долги за электричество — за какие нарушения украинцам прекратят оказывать услугу в феврале

Коммунальные платежи Фото: Ukrenergo

В Украине разрешили выключать должников от электроснабжения, однако лишиться доступа к услуге могут не только те, кто не оплачивает счета. Эксперты рассказали, кто попадет под отключение в феврале 2024 года, как будут взимать средства и возможно ли реструктуризировать долг.

О таких деталях рассказали представители облэнерго и юристы.

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Кто потеряет доступ к услуге в феврале

Ранее Кабинет Министров отменил мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, возникшую с 24 февраля 2022 года. На сумму долга могут снова начислять пеню, а в случае последующей неуплаты поставщики могут прекращать обслуживание, обратившись в суд.

По разным оценкам, общая сумма долгов населения за электроэнергию может достигать 20 миллиардов гривен. При этом больше всего должников не в прифронтовых регионах. В частности, в Киеве долг составляет более одного миллиарда гривен, а в Черновицкой области — более одного миллиарда.

В компании-энергопоставщике Yasno рассказали, что уже готовы выключать электричество должникам. Первыми отключения коснутся тех, кто имеет наибольшую сумму долга. Сначала клиентам-должникам пришлют уведомление с просьбой оплатить задолженность: в виде SMS-сообщений, рассылок в Viber и чатах, телефонных звонков. В случае, если это не поможет, должникам будут отправлять предупреждения в виде официального документа за 10 дней до отключения. Начисление штрафов и пени клиентам за просрочку оплаты будет происходить в рамках обращения в суд по взысканию долга

"Все абоненты, получающие услуги, получают их по договору, даже если они лично договор не подписывали. И, соответственно, если лицо не выполняет договорные обязательства, то есть не производит платежи, то компания, предоставляющая услуги, может принять решение о прекращение предоставления услуг", — комментируют решение правительства юристы.

Должники, которые хотят избежать отключения от сети, но не могут оплатить сразу всю сумму долга, могут воспользоваться механизмом его реструктуризации, то есть перейти на оплату частями.

Наказание за долги и не только

Однако в АО "Прикарпатьеоблэнерго" предупредили, что некоторых потребителей электроэнергии лишат доступа к услуге, даже если те регулярно платят. Это касается тех, кто не допускает контролеров к счетчикам. По законодательству все потребители должны предоставлять беспрепятственный доступ к узлам учета. Как отмечается в Правилах розничного рынка электроэнергии, доступ к счетчикам может потребоваться:

для осуществления технического контроля счетчика;

для проверки сведений о потребленном электричестве и мощности;

для измерения показателей качества электроэнергии;

для осмотра электросетей и прибора учета;

для ограничения или отключения электроэнергии.

"Если потребитель в течение двух расчетных периодов не подпускает энергетиков к счетчику, то такой факт фиксируется актом о недопуске и становится причиной, чтобы частично или полностью прекратить электроснабжение потребителя", — говорится в сообщении.

В "Львовоблэнерго" добавляют, что будут выключать электроэнергию потребителям, которые также:

не оплачивают счета использования электричества в гаражных кооперативах;

есть задолженность за неучтенную энергию (при доказательстве факта кражи);

бытовые потребители занимаются предпринимательской деятельностью.

Как действовать тем, кто находится за границей

Люди, не проживающие в жилье более 30 дней, должны предоставить поставщику заявление, что они не проживают по адресу, где начисляются средства за коммунальные услуги. К этому заявлению нужно добавить подтверждающие документы (справку внутренне перемещенного лица, документы о пребывании за границей). Коммунальные компании вправе не начислять суммы за услуги.

Есть возможность через "Дію" наложить электронную подпись на документы и направить по электронному адресу компании.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.