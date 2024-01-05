Комунальні послуги — названо категорію, яка має право платити менше

Комунальні платіжки. Фото: Unplush

Держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто може платити менше за "комуналку" під час війни

Як зазначають у Пенсійному фонді, деякі українці в умовах війни можуть суттєво заощаджувати на сплаті за комунальні послуги, оскільки законодавчо передбачена пільга, що дозволяє платити на 50 відсотків менше.

Зокрема, такою пільгою можуть скористатися жінки, які зіткнулися із втратою своїх чоловіків-захисників. За нормами, вдови можуть оформити знижку у половину вартості на:

природний газ;

електроенергію;

опалення;

послуги з водопостачання та вивозу сміття;

управління багатоквартирним будинком;

тверде паливо;

внески в ОСББ.

Під час розрахунків плати за опалення та використання житла, розмір площі, на яку поширюється знижка, має становити 21 кв. метр на кожного постійного жителя, котрий має право на відповідну пільгу. Надається додатково 10,5 кв. метрів на всю родину.

У ПФУ зазначають, що у разі, якщо вдова українського військового є непрацездатною та проживає у родині з непрацездатних громадян, то має повне право на 50% знижку за використання природного газу для опалення оселі.

Така пільга передбачається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метра на кожного члена родини та 21 кв. метр зверху).

Також під час війни на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг можуть претендувати такі категорії громадян:

учасники бойових дій — 75%;

особи, які отримали інвалідність внаслідок війни — 100%;

члени родин загиблих — 50%.

Громадяни, які мають право на знижку з оплати комунальних послуг, мають подати відповідну заяву у Пенсійний фонд України.

Постановою уряду визначено, що пільги на оплату комунальних послуг надаються у грошовій формі, а пільговик повинен сплачувати щомісяця вартість спожитої послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.