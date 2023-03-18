Небензя розповів, за яких умов рф розгляне продовження продуктової угоди через 60 днів

Василь Небензя

РФ готова розглянути можливість продовження "продуктової угоди" через 60 днів. Однак це відбудеться лише за умови відчутного прогресу у виконанні російської частини.

Про це йдеться в копії листа представника рф при ООН Василя Небензі, передає російське ЗМІ.

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"Подальша доля "продуктової угоди" залежатиме від того, чи під'єднають Россільгоспбанк до SWIFT, а також від низки інших вимог (відновлення поставок до рф сільгосптехніки, зняття обмежень на страхування і доступ до портів для російських вантажних кораблів, відновлення роботи аміачного трубопроводу, розблокування рахунків та фіндіяльності російських компаній із виробництва добрив)", — йдеться у документі.

Нагадаємо, представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що "зернову угоду" було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Також ми писали, що раніше віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков повідомляв, що "зернову угоду" продовжено на 120 днів.

Додамо, на засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорювалася ситуація в Україні, російський постійний представник перервав хвилину мовчання на згадку про загиблих українців від російської агресії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників засідання вшанувати пам'ять жертв агресії росії хвилиною мовчання.