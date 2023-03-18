Небензя рассказал, при каких условиях рф рассмотрит продление продуктового соглашения через 60 дней

Василий Небензя

РФ готова рассмотреть возможность продления "продуктового соглашения" через 60 дней. Однако это произойдет только при ощутимом прогрессе в исполнении российской части.

Об этом говорится в копии письма представителя рф при ООН Василия Небензи, передает российское СМИ.

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"Дальнейшая судьба "продуктовой сделки" будет зависеть от того, подключат ли Россельхозбанк к SWIFT, а также ряда других требований (возобновления поставок в рф сельхозтехники, снятия ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновления работы аммиачного трубопровода, разблокировки счетов и финдеятельности российских компаний по производству удобрений)", — говорится в документе.

Напомним, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, рф согласилась только на этот срок.

Также мы писали, что ранее вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков сообщал, что зерновое соглашение продлено на 120 дней.

Добавим, на заседании Совбеза ООН, на котором обсуждалась ситуация в Украине, российский постоянный представитель прервал минуту молчания в память о погибших украинцах от российской агрессии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников заседания почтить память жертв агрессии россии минутой молчания.