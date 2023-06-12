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Неякісні авто в Україні: які штрафи готують для водіїв

12 червня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Авто з Європи — які штрафи готують для водіїв
Транспортні засоби на автостоянці. Фото: Auto.ria
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

Така інформація міститься на парламентському сайті.

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Що передбачає законопроєкт

Днями профільний комітет ВРУ надав висновок щодо відповідного законопроєкту. Він рекомендував включити документ до порядку денного для розгляду депутатами.

Зокрема, законопроєкт передбачає обмеження імпорту неякісних автомобілів з Європи. За експлуатацію транспорту з невідповідними законодавству технічними характеристиками передбачені штрафи.

Проєкт закону №9210-1 орієнтований на безпеку використання авто. Як йдеться у пояснювальній записці, українці часто завозять авто з Європейського Союзу (ЄС) з низькою якістю, ненадійними двигунами, іншими важливими компонентами. Все це здатне збільшити рівень шкідливих викидів у повітря та загалом загрожувати безпеці всіх учасників на дорозі.

У Європі авто знімають з обліку через багато причин. Найчастіше — через великий пробіг чи потрапляння в аварії, після яких необхідні дорогі ремонти. Тому такі авто з поганим технічним станом дешеві і часто потрапляють в Україну.

Автори проєкту закону наголошують, що власникам авто потрібно вчасно проходити техогляд і в разі виявлення в авто компонентів, які не відповідатимуть українському законодавству, власникам можуть виписати штраф на сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Більше про авто

Нагадаємо, у травні 2023 року українці ввезли з-за кордону рекордну за рік кількість вживаних легкових автомобілів. Автопарк поповнився на близько 15,4 тис. одиниць.

Також ми писали, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.

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