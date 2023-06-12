Авто з Європи — які штрафи готують для водіїв

Неякісні авто в Україні: які штрафи готують для водіїв
В Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).
Така інформація міститься на парламентському сайті.
Що передбачає законопроєкт
Днями профільний комітет ВРУ надав висновок щодо відповідного законопроєкту. Він рекомендував включити документ до порядку денного для розгляду депутатами.
Зокрема, законопроєкт передбачає обмеження імпорту неякісних автомобілів з Європи. За експлуатацію транспорту з невідповідними законодавству технічними характеристиками передбачені штрафи.
Проєкт закону №9210-1 орієнтований на безпеку використання авто. Як йдеться у пояснювальній записці, українці часто завозять авто з Європейського Союзу (ЄС) з низькою якістю, ненадійними двигунами, іншими важливими компонентами. Все це здатне збільшити рівень шкідливих викидів у повітря та загалом загрожувати безпеці всіх учасників на дорозі.
У Європі авто знімають з обліку через багато причин. Найчастіше — через великий пробіг чи потрапляння в аварії, після яких необхідні дорогі ремонти. Тому такі авто з поганим технічним станом дешеві і часто потрапляють в Україну.
Автори проєкту закону наголошують, що власникам авто потрібно вчасно проходити техогляд і в разі виявлення в авто компонентів, які не відповідатимуть українському законодавству, власникам можуть виписати штраф на сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Нагадаємо, у травні 2023 року українці ввезли з-за кордону рекордну за рік кількість вживаних легкових автомобілів. Автопарк поповнився на близько 15,4 тис. одиниць.
Також ми писали, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.