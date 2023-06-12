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Некачественные автомобили в Украине: какие штрафы готовят для водителей

12 июня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Авто из Европы – какие штрафы готовят для водителей
Транспортные средства на автостоянке. Фото: Auto.ria
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).

Такая информация размещена на парламентском сайте.

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Что предполагает законопроект

На днях профильный комитет ВРУ предоставил заключение по соответствующему законопроекту. Он рекомендовал включить документ в повестку дня для рассмотрения депутатами.

В частности, законопроект предусматривает ограничение импорта некачественных автомобилей из Европы. За эксплуатацию транспорта по несоответствующим законодательству техническим характеристикам предусмотрены штрафы.

Проект закона №9210-1 ориентирован на безопасность использования авто. Как говорится в пояснительной записке, украинцы часто завозят авто из Европейского Союза (ЕС) с низким качеством, ненадежными двигателями и другими важными компонентами. Все это способно увеличить уровень вредных выбросов в атмосферу и в целом угрожать безопасности всех участников на дороге.

В Европе авто снимают с учета по многим причинам. Чаще всего — из-за большого пробега или попадания в аварии, после которых необходимы дорогостоящие ремонты. Поэтому такие автомобили с плохим техническим состоянием дешевы и часто попадают в Украину.

Авторы проекта закона отмечают, что владельцам авто нужно вовремя проходить техосмотр и в случае обнаружения в авто компонентов, не соответствующих украинскому законодательству, владельцам могут выписать штраф на сорок не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Больше об авто

Напомним, в мае 2023 года украинцы ввезли из-за границы рекордное за год количество подержанных легковых автомобилей. Автопарк пополнился около 15,4 тыс. единиц.

Также мы писали, что на украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа продаж авто выросла на 3% с начала 2023 года.

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