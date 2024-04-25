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Немає робочих рук — майже 75% українських компаній відчувають дефіцит кадрів

25 квітня 2024 11:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Більшість українських компаній відчувають дефіцит кадрів
Жінка на співбесіді. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс у порівнянні з 55% восени 2023 року.

Такі дані були отримані в результаті дослідження ринку праці, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

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Так, згідно із дослідженням, 74% респондентів відмітили, що зараз відчувають дефіцит кадрів, 17% частково відчувають і 7% не відчувають дефіциту кадрів. 

На думку бізнесу, основними проблемами на ринку праці України зараз є:

  • дефіцит талантів;
  • мобілізація;
  • бажання працювати віддалено;
  • відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
  • вигорання і втома співробітників.

Ці проблеми створюють складнощі для компаній у пошуку та збереженні кваліфікованих працівників.

HR-спільнота сформувала перелік вакансій, які, на їхню думку, найскладніше закрити. А саме:

  • менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
  • спеціаліст вузького профілю;
  • спеціаліст зі знанням англійської мови;
  • маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
  • юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
  • інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
  • слюсар, механік;
  • виробничий персонал;
  • робітники магазину: кухар, пекар, піцейоло;
  • обслуговуючий персонал;
  • комерційний директор;
  • топ менеджмент;
  • менеджери ЗЕД та митний брокер.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські програмісти та військовослужбовці в Україні можуть отримувати виплати у розмірі від 70 тисяч гривень. Найбільш високі винагороди спостерігаються у програмістів, які володіють мовами програмування — вони можуть становити понад 93 тисячі гривень у середньому.

Ми також писали, що в Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.

зарплати
робота
бізнес
дослідження
ринок праці
вакансії
дефіцит

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