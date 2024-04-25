Більшість українських компаній відчувають дефіцит кадрів

Жінка на співбесіді. Фото: Shutterstock

Українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс у порівнянні з 55% восени 2023 року.

Такі дані були отримані в результаті дослідження ринку праці, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

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Так, згідно із дослідженням, 74% респондентів відмітили, що зараз відчувають дефіцит кадрів, 17% частково відчувають і 7% не відчувають дефіциту кадрів.

На думку бізнесу, основними проблемами на ринку праці України зараз є:

дефіцит талантів;

мобілізація;

бажання працювати віддалено;

відтік кваліфікованих кадрів за кордон;

вигорання і втома співробітників.

Ці проблеми створюють складнощі для компаній у пошуку та збереженні кваліфікованих працівників.

HR-спільнота сформувала перелік вакансій, які, на їхню думку, найскладніше закрити. А саме:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, піцейоло;

обслуговуючий персонал;

комерційний директор;

топ менеджмент;

менеджери ЗЕД та митний брокер.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські програмісти та військовослужбовці в Україні можуть отримувати виплати у розмірі від 70 тисяч гривень. Найбільш високі винагороди спостерігаються у програмістів, які володіють мовами програмування — вони можуть становити понад 93 тисячі гривень у середньому.

Ми також писали, що в Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.