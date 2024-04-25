Більшість українських компаній відчувають дефіцит кадрів

Немає робочих рук — майже 75% українських компаній відчувають дефіцит кадрів
Українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс у порівнянні з 55% восени 2023 року.
Такі дані були отримані в результаті дослідження ринку праці, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.
Так, згідно із дослідженням, 74% респондентів відмітили, що зараз відчувають дефіцит кадрів, 17% частково відчувають і 7% не відчувають дефіциту кадрів.
На думку бізнесу, основними проблемами на ринку праці України зараз є:
- дефіцит талантів;
- мобілізація;
- бажання працювати віддалено;
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
- вигорання і втома співробітників.
Ці проблеми створюють складнощі для компаній у пошуку та збереженні кваліфікованих працівників.
HR-спільнота сформувала перелік вакансій, які, на їхню думку, найскладніше закрити. А саме:
- менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
- спеціаліст вузького профілю;
- спеціаліст зі знанням англійської мови;
- маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
- юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
- інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
- слюсар, механік;
- виробничий персонал;
- робітники магазину: кухар, пекар, піцейоло;
- обслуговуючий персонал;
- комерційний директор;
- топ менеджмент;
- менеджери ЗЕД та митний брокер.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські програмісти та військовослужбовці в Україні можуть отримувати виплати у розмірі від 70 тисяч гривень. Найбільш високі винагороди спостерігаються у програмістів, які володіють мовами програмування — вони можуть становити понад 93 тисячі гривень у середньому.
Ми також писали, що в Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.
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