Большинство украинских компаний испытывают дефицит кадров

Нет рабочих рук — почти 75% украинских компаний испытывают дефицит кадров
Украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.
Такие данные были получены в результате исследования рынка труда, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
Так, согласно исследованию, 74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают и 7% не испытывают дефицита кадров.
По мнению бизнеса, основными проблемами на рынке труда Украины сейчас являются:
- дефицит талантов;
- мобилизация;
- желание работать удаленно;
- отток квалифицированных кадров за границу;
- выгорание и усталость сотрудников.
Эти проблемы создают сложности для компаний в поиске и сохранении квалифицированных работников.
HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть. А именно:
- менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
- специалист узкого профиля;
- специалист по знанию английского языка;
- маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
- юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
- инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
- слесарь, механик;
- производственный персонал;
- рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;
- обслуживающий персонал;
- коммерческий директор;
- топ менеджмент;
- менеджеры ВЭД и таможенный брокер.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские программисты и военнослужащие в Украине могут получать выплаты от 70 тысяч гривен. Наиболее высокие вознаграждения наблюдаются у программистов, владеющих языками программирования — они могут составлять более 93 тысяч гривен в среднем.
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