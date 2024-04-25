Большинство украинских компаний испытывают дефицит кадров

Женщина на собеседовании. Фото: Shutterstock

Украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.

Такие данные были получены в результате исследования рынка труда, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

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Так, согласно исследованию, 74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают и 7% не испытывают дефицита кадров.

По мнению бизнеса, основными проблемами на рынке труда Украины сейчас являются:

дефицит талантов;

мобилизация;

желание работать удаленно;

отток квалифицированных кадров за границу;

выгорание и усталость сотрудников.

Эти проблемы создают сложности для компаний в поиске и сохранении квалифицированных работников.

HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть. А именно:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист по знанию английского языка;

маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;

обслуживающий персонал;

коммерческий директор;

топ менеджмент;

менеджеры ВЭД и таможенный брокер.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские программисты и военнослужащие в Украине могут получать выплаты от 70 тысяч гривен. Наиболее высокие вознаграждения наблюдаются у программистов, владеющих языками программирования — они могут составлять более 93 тысяч гривен в среднем.

Мы также писали, что в Украине власти планируют изменить условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления. Намерены ввести два ключевых правила.