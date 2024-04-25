Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нет рабочих рук — почти 75% украинских компаний испытывают дефицит кадров arrow

Нет рабочих рук — почти 75% украинских компаний испытывают дефицит кадров

25 апреля 2024 11:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Большинство украинских компаний испытывают дефицит кадров
Женщина на собеседовании. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.

Такие данные были получены в результате исследования рынка труда, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Читайте также:

Так, согласно исследованию, 74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают и 7% не испытывают дефицита кадров.

По мнению бизнеса, основными проблемами на рынке труда Украины сейчас являются:

  • дефицит талантов;
  • мобилизация;
  • желание работать удаленно;
  • отток квалифицированных кадров за границу;
  • выгорание и усталость сотрудников.

Эти проблемы создают сложности для компаний в поиске и сохранении квалифицированных работников.

HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть. А именно:

  • менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
  • специалист узкого профиля;
  • специалист по знанию английского языка;
  • маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
  • юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
  • инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
  • слесарь, механик;
  • производственный персонал;
  • рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;
  • обслуживающий персонал;
  • коммерческий директор;
  • топ менеджмент;
  • менеджеры ВЭД и таможенный брокер.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские программисты и военнослужащие в Украине могут получать выплаты от 70 тысяч гривен. Наиболее высокие вознаграждения наблюдаются у программистов, владеющих языками программирования — они могут составлять более 93 тысяч гривен в среднем.

Мы также писали, что в Украине власти планируют изменить условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления. Намерены ввести два ключевых правила.

зарплаты
работа
бизнес
исследование
рынок труда
вакансии
дефицит

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри