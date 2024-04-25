Зарплати в Україні — для посадовців у регіонах влада готує зміни

Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua

В Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.

Це прописано у відповідному законопроєкті №11054, який рекомендують ухвалити у першому читанні у парламенті.

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Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", що передбачає гарантування гідних умов оплати праці посадовців місцевого самоврядування.

Парламентський Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав його та рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу.

Відповідний законопроєкт передбачає запровадження двох правил:

встановлення мінімального розміру посадового окладу посадовцям місцевого самоврядування на рівні щонайменше мінімальної зарплати;

запровадження обов'язкового оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування щодо призначення додаткових премій, доплат за навантаження, інших виплат з їхнім обґрунтуванням на сайті відповідної ради упродовж 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення.

Загалом зміни до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" покликані:

удосконалити принципи служби в органах місцевого самоврядування, соцгарантій і статусу службовців;

посилити публічний контроль за дискреційними повноваженнями органів місцевого самоврядування та їхніх посадовців під час затвердження матеріально-фінансового забезпечення.

Джерело: ВРУ

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