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Зарплати посадовців у регіонах — які зміни готує влада

25 квітня 2024 08:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Україні — для посадовців у регіонах влада готує зміни
Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.

Це прописано у відповідному законопроєкті №11054, який рекомендують ухвалити у першому читанні у парламенті.

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Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", що передбачає гарантування гідних умов оплати праці посадовців місцевого самоврядування.

Парламентський Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав його та рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу.

Відповідний законопроєкт передбачає запровадження двох правил:

  • встановлення мінімального розміру посадового окладу посадовцям місцевого самоврядування на рівні щонайменше мінімальної зарплати;
  • запровадження обов'язкового оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування щодо призначення додаткових премій, доплат за навантаження, інших виплат з їхнім обґрунтуванням на сайті відповідної ради упродовж 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення.

Загалом зміни до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" покликані:

  • удосконалити принципи служби в органах місцевого самоврядування, соцгарантій і статусу службовців;
  • посилити публічний контроль за дискреційними повноваженнями органів місцевого самоврядування та їхніх посадовців під час затвердження матеріально-фінансового забезпечення.

 

зарплати чиновників
Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

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Також ми писали, що українські програмісти та військовослужбовці в Україні можуть отримувати зарплатні виплати у розмірі від 70 тисяч гривень. Найбільш високі винагороди спостерігаються у програмістів, які володіють мовами програмування — вони можуть становити понад 93 тисячі гривень у середньому.

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