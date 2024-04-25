Зарплати в Україні — для посадовців у регіонах влада готує зміни

Зарплати посадовців у регіонах — які зміни готує влада
В Україні влада планує змінити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Мають намір запровадити два ключові правила.
Це прописано у відповідному законопроєкті №11054, який рекомендують ухвалити у першому читанні у парламенті.
Зміни в оплаті праці посадовців у регіонах
Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", що передбачає гарантування гідних умов оплати праці посадовців місцевого самоврядування.
Парламентський Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав його та рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу.
Відповідний законопроєкт передбачає запровадження двох правил:
- встановлення мінімального розміру посадового окладу посадовцям місцевого самоврядування на рівні щонайменше мінімальної зарплати;
- запровадження обов'язкового оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування щодо призначення додаткових премій, доплат за навантаження, інших виплат з їхнім обґрунтуванням на сайті відповідної ради упродовж 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення.
Загалом зміни до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" покликані:
- удосконалити принципи служби в органах місцевого самоврядування, соцгарантій і статусу службовців;
- посилити публічний контроль за дискреційними повноваженнями органів місцевого самоврядування та їхніх посадовців під час затвердження матеріально-фінансового забезпечення.
Що ще варто знати
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