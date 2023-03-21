Податки в Україні — неплатникам податку на нерухомість загрожують штрафи

Податок стосується тільки деяких власників житла

В Україні у 2023 році податок на квартири та будинки стягують за новими правилами. У разі його несплати доведеться заплатити чималі штрафи.

Про це йдеться у роз'ясненні Державної податкової служби.

Кому потрібно платити податок

Як зазначають фахівці, податок стосується виключно тих власників квартир, площа яких перевищує 60 квадратів, та будинків площею від 120 "квадратів".

Податківці пояснюють, що якщо є і квартира, і будинок, то загальна площа не має бути вищою за 180 квадратних метрів. Водночас цьогоріч не потрібно сплачувати податки тим, у кого нерухомість в окупації чи зоні бойових дій.

Розмір податку не може перевищувати 1,5% мінімалки за звітний рік. У 2023-му платять за 2022-й, тому йдеться про 97,5 гривень за квадратний метр.

Податківці наводять приклад: якщо у власності є квартира площею 100 квадратних метрів, то потрібно заплатити тільки за 40 "квадратів" (100 мінус 60). Тобто необхідно сплатити різницю між фактичною та нормативною площею. Сума становитиме 3,9 тис. гривень (97,5 гривень за "квадрат").

Однак, якщо квартира розділена між членами родини, наприклад, по 50 квадратів між подружжям, то податок платити не треба.

Які штрафи за несплату податку

Громадянин, отримавши повідомлення про нарахування податку нерухомість, повинен сплатити його упродовж двох місяців.

Якщо протермінувати сплату терміном до 30 днів, то до суми податку додадуть штраф у вигляді 10%. У разі, якщо сплата податку протермінована більш ніж на 30 днів, то штраф становитиме 20% від суми податку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадили компенсацію за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.