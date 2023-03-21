Налоги в Украине — неплательщикам налога на недвижимость грозят штрафы

Налог касается только некоторых владельцев жилья

В Украине в 2023 году налог на квартиры и дома взимается по новым правилам. В случае его неуплаты придется заплатить немалые штрафы.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

Кому нужно платить налог

Как отмечают специалисты, налог касается исключительно владельцев квартир, площадь которых превышает 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".

Налоговики объясняют, что если есть и квартира, и дом, то общая площадь не должна быть выше 180 квадратных метров. В то же время, в этом году не нужно платить налоги тем, у кого недвижимость в оккупации или зоне боевых действий.

Размер налога не может превышать 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет о 97,5 гривны за квадратный метр.

Налоговики показали пример: если в собственности есть квартира площадью 100 квадратных метров, то нужно заплатить только за 40 "квадратов" (100 минус 60). То есть необходимо оплатить разницу между фактической и нормативной площадью. Сумма будет составлять 3,9 тыс. гривен (97,5 гривны за "квадрат").

Однако если квартира разделена между членами семьи, например, по 50 квадратов между супругами, то налог платить не надо.

Какие штрафы за неуплату налога

Гражданин, получив уведомление о начислении налога на недвижимость, должен уплатить его в течение двух месяцев.

Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то к сумме налога прибавят штраф в размере 10%. В случае если уплата налога просрочена более чем на 30 дней, то штраф будет составлять 20% от суммы налога.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ввели компенсацию за разрушенное и поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество - жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где построены несущие и внешние конструкции, а также общее имущество многоквартирного дома.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.