Ціни на нерухомість в Україні — як змінилась ситуація на ринку навесні

Ключі від квартири. Фото: Unsplush

В Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.

Про це йдеться в аналітичному звіті Dim.Ria.

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Первинний ринок нерухомості в березні

За цими даними, у березні на первинному ринку найвищу середню вартість за квадратний метр зафіксовано у Києві — 53,74 тис. грн (всі типи квартир). Традиційно найвища середня ціна встановлена у Печерському районі — 99,7 тис. грн, найменша у Дарницькому районі — 37,3 тис. грн.

Джерело: Dim.Ria

Загалом в країні за рік на первинному ринку нерухомості найбільше зросла ціна:

у Житомирській області — 32%;

в Івано-Франківській області — на 26%;

Рівненській області — 24%;

Черкаській області — 21%.

Джерело: Dim.Ria

Вторинний ринок нерухомості

На вторинному ринку середня вартість однокімнатної квартири за місяць зросла майже по всій країні. Найбільші темпи зростання зафіксовані у Волинській області — 19%. Водночас ціни у Дніпропетровській області впали на 4%. У середньому вартість однокімнатної квартири на Львівщині становить 69,68 тис. доларів, на Закарпатті — 53,4 тис. доларів.

Джерело: Dim.Ria

Найвища вартість такої квартири в Києві — 93,17 тис. доларів. Також ціни такі:

у Печерському районі — 113 тис. доларів;

у Шевченківському — 86,87 тис. доларів;

Деснянському районі — $47,04 тис. доларів.

Джерело: Dim.Ria

Попит та пропозиція на ринку

За місяць по всій країні вели в експлуатацію сім новобудов на дев'ять секцій. Цьогоріч готова 31 новобудова на 53 секції, з яких у Києві — п'ять будинків на сім секцій. У Київській області — 45% готових новобудов (найбільша кількість серед усіх регіонів).

Також зросла майже у всіх областях кількість пропозиції продажу на вторинному ринку. За рік в Івано-Франківській області пропозиція зросла на 65%, у Волинській — на 53%, Житомирській – на 54%. За місяць у Полтавській області кількість пропозицій впала на 21%, в Чернівецькій — на 12%.

Щодо попиту, то в тих регіонах, де немає активних бойових дії, він стабілізувався. Так, якщо в середині 2022-го більш актуальна була оренда житла, то до кінця 2023-го і початку 2024 року набирає популярності купівля квартир і будинків. Левова частка покупців обирає готові варіанти, часто на вторинному ринку, інформує портал нерухомості Country.ua.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку. Держава гарантує часткове повернення витраченої суми коштів за певних умов.