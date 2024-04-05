Ціни на нерухомість в Україні — як змінилась ситуація на ринку навесні

Нерухомість в Україні — як змінились попит та ціни на ринку
В Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.
Про це йдеться в аналітичному звіті Dim.Ria.
Первинний ринок нерухомості в березні
За цими даними, у березні на первинному ринку найвищу середню вартість за квадратний метр зафіксовано у Києві — 53,74 тис. грн (всі типи квартир). Традиційно найвища середня ціна встановлена у Печерському районі — 99,7 тис. грн, найменша у Дарницькому районі — 37,3 тис. грн.
Загалом в країні за рік на первинному ринку нерухомості найбільше зросла ціна:
- у Житомирській області — 32%;
- в Івано-Франківській області — на 26%;
- Рівненській області — 24%;
- Черкаській області — 21%.
Вторинний ринок нерухомості
На вторинному ринку середня вартість однокімнатної квартири за місяць зросла майже по всій країні. Найбільші темпи зростання зафіксовані у Волинській області — 19%. Водночас ціни у Дніпропетровській області впали на 4%. У середньому вартість однокімнатної квартири на Львівщині становить 69,68 тис. доларів, на Закарпатті — 53,4 тис. доларів.
Найвища вартість такої квартири в Києві — 93,17 тис. доларів. Також ціни такі:
- у Печерському районі — 113 тис. доларів;
- у Шевченківському — 86,87 тис. доларів;
- Деснянському районі — $47,04 тис. доларів.
Попит та пропозиція на ринку
За місяць по всій країні вели в експлуатацію сім новобудов на дев'ять секцій. Цьогоріч готова 31 новобудова на 53 секції, з яких у Києві — п'ять будинків на сім секцій. У Київській області — 45% готових новобудов (найбільша кількість серед усіх регіонів).
Також зросла майже у всіх областях кількість пропозиції продажу на вторинному ринку. За рік в Івано-Франківській області пропозиція зросла на 65%, у Волинській — на 53%, Житомирській – на 54%. За місяць у Полтавській області кількість пропозицій впала на 21%, в Чернівецькій — на 12%.
Щодо попиту, то в тих регіонах, де немає активних бойових дії, він стабілізувався. Так, якщо в середині 2022-го більш актуальна була оренда житла, то до кінця 2023-го і початку 2024 року набирає популярності купівля квартир і будинків. Левова частка покупців обирає готові варіанти, часто на вторинному ринку, інформує портал нерухомості Country.ua.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість.
Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку. Держава гарантує часткове повернення витраченої суми коштів за певних умов.
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