Цены на недвижимость в Украине — как изменилась ситуация на рынке весной

Недвижимость в Украине — как изменились спрос и цены на рынке
В Украине растут средние цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. В марте 2024 года зафиксировано повышение стоимости почти во всех регионах.
Об этом говорится в аналитическом отчете Dim.Ria.
Первичный рынок недвижимости в марте
По этим данным, в марте на первичном рынке самая высокая средняя стоимость за квадратный метр зафиксирована в Киеве — 53,74 тыс. грн (все типы квартир). Традиционно самая высокая средняя цена установлена в Печерском районе — 99,7 тыс. грн, наименьшая в Дарницком районе — 37,3 тыс. грн.
В целом в стране за год на первичном рынке недвижимости больше всего выросла цена:
- в Житомирской области — 32%;
- в Ивано-Франковской области — на 26%;
- Ровенской области — 24%;
- Черкасской области — 21%.
Вторичный рынок недвижимости
На вторичном рынке средняя стоимость однокомнатной квартиры за месяц выросла почти по всей стране. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Волынской области — 19%. В то же время, цены в Днепропетровской области упали на 4%. В среднем стоимость однокомнатной квартиры во Львовской области составляет 69,68 тыс. долларов, на Закарпатье — 53,4 тыс. долларов.
Самая высокая стоимость такой квартиры в Киеве — 93,17 тыс. долларов. Также цены таковы:
- в Печерском районе — 113 тыс. долларов;
- в Шевченковском — 86,87 тыс. долларов;
- Деснянском районе — $47,04 тыс. долларов.
Спрос и предложение на рынке
За месяц по всей стране вели в эксплуатацию семь новостроек на девять секций. В этом году готова 31 новостройка на 53 секции, из которых в Киеве — пять домов на семь секций. В Киевской области — 45% готовых новостроек (наибольшее количество среди всех регионов).
Также выросло почти во всех областях количество предложения продаж на вторичном рынке. За год в Ивано-Франковской области предложение выросло на 65%, в Волынской — на 53%, Житомирской — на 54%. За месяц в Полтавской области количество предложений упало на 21%, в Черновицкой — на 12%.
Что касается спроса, то в тех регионах, где нет активных боевых действий, он стабилизировался. Так, если в середине 2022-го более актуальной была аренда жилья, то к концу 2023-го и началу 2024 года набирает популярность покупка квартир и домов. Львиная доля покупателей выбирает готовые варианты, часто на вторичном рынке, сообщает портал недвижимости Country.ua.
Что еще стоит знать
Напомним, в приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.
Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить налоговую скидку на покупку квартиры или дома. Государство гарантирует частичный возврат израсходованной суммы средств при определенных условиях.
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