Цены на недвижимость в Украине — как изменилась ситуация на рынке весной

Ключи от квартиры. Фото: Unsplush

В Украине растут средние цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. В марте 2024 года зафиксировано повышение стоимости почти во всех регионах.

Об этом говорится в аналитическом отчете Dim.Ria.

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Первичный рынок недвижимости в марте

По этим данным, в марте на первичном рынке самая высокая средняя стоимость за квадратный метр зафиксирована в Киеве — 53,74 тыс. грн (все типы квартир). Традиционно самая высокая средняя цена установлена в Печерском районе — 99,7 тыс. грн, наименьшая в Дарницком районе — 37,3 тыс. грн.

Источник: Dim.Ria

В целом в стране за год на первичном рынке недвижимости больше всего выросла цена:

в Житомирской области — 32%;

в Ивано-Франковской области — на 26%;

Ровенской области — 24%;

Черкасской области — 21%.

Источник: Dim.Ria

Вторичный рынок недвижимости

На вторичном рынке средняя стоимость однокомнатной квартиры за месяц выросла почти по всей стране. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Волынской области — 19%. В то же время, цены в Днепропетровской области упали на 4%. В среднем стоимость однокомнатной квартиры во Львовской области составляет 69,68 тыс. долларов, на Закарпатье — 53,4 тыс. долларов.

Источник: Dim.Ria

Самая высокая стоимость такой квартиры в Киеве — 93,17 тыс. долларов. Также цены таковы:

в Печерском районе — 113 тыс. долларов;

в Шевченковском — 86,87 тыс. долларов;

Деснянском районе — $47,04 тыс. долларов.

Источник: Dim.Ria

Спрос и предложение на рынке

За месяц по всей стране вели в эксплуатацию семь новостроек на девять секций. В этом году готова 31 новостройка на 53 секции, из которых в Киеве — пять домов на семь секций. В Киевской области — 45% готовых новостроек (наибольшее количество среди всех регионов).

Также выросло почти во всех областях количество предложения продаж на вторичном рынке. За год в Ивано-Франковской области предложение выросло на 65%, в Волынской — на 53%, Житомирской — на 54%. За месяц в Полтавской области количество предложений упало на 21%, в Черновицкой — на 12%.

Что касается спроса, то в тех регионах, где нет активных боевых действий, он стабилизировался. Так, если в середине 2022-го более актуальной была аренда жилья, то к концу 2023-го и началу 2024 года набирает популярность покупка квартир и домов. Львиная доля покупателей выбирает готовые варианты, часто на вторичном рынке, сообщает портал недвижимости Country.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, в приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить налоговую скидку на покупку квартиры или дома. Государство гарантирует частичный возврат израсходованной суммы средств при определенных условиях.