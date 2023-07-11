Нерухомість в Україні — продавці тримають завищені ціни

Ключі від квартири у руках. Фото: Unplush

Ситуація на українському ринку нерухомості продовжує залишатися складною у зв'язку з війною. Попри це, продавці продовжують тримати завищені ціни на житло.

Про це розповіли у Департаменті фінансової стабільності Національного банку України (НБУ).

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Різниця заявлених цін від реальних

Як зазначають у Нацбанку, на ринку продовжують фіксувати дисбаланс, а рівень відновлення попиту на другий рік війни — доволі "тендітний". Минулого року кількість угод на ринку нерухомості становила близько третини від довоєнного показника. І, попри незначне зростання за останні квартали, немає свідчень активного зростання попиту.

За оцінками Центробанку, рівень попиту на нерухомість в Україні залишатиметься надалі пригніченим через зниження доходів населення, високу невизначеність та існування ризиків безпеки.

Попри все це, заявлена вартість нерухомості в країні відрізняється від реальної на 25%. Встановлені ціни продавцями не підкріплені ринковими факторами.

Це можна прослідкувати за розбалансуванням цін на нерухомість та оренди. Нацбанк вимірює індекс співвідношення цих показників. Нині ціни для купівлі житла значно вищі за ціни на оренду.

Цей факт саме і є свідченням того, що заявлена вартість нерухомості швидше відображає очікування продавців, аніж реальну ситуацію та баланс на ринку. У НБУ додають, що за таких умов ринку нерухомості потрібен час для пристосування та встановлення балансу попиту та пропозиції.

За даними сайту Rieltor, на початок літа вартість квартир в оголошеннях, за якими житло було продане, на чверть нижче за всі середні ціни в оголошеннях. Поступаються в цінах, як правило, власники житла на вторинному ринку.

Зокрема, за інформацією порталу ЛУН, середні ціни у липні на житло на "вторинці" у Києві наступні:

Джерело: ЛУН

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Нагадаємо, у Києві на ринку нерухомості список найдорожчих пропозицій очолює розкішна п'ятикімнатна квартира. Її оцінюють майже у шість мільйонів доларів.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.