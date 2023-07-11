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Недвижимость в Украине: продавцы продолжают держать завышенные цены

11 июля 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине – продавцы держат завышенные цены
Ключи от квартиры в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Ситуация на украинском рынке недвижимости продолжает оставаться сложной в связи с войной. Тем не менее, продавцы продолжают держать завышенные цены на жилье.

Об этом сообщили в Департаменте финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ).

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Разница заявленных цен от реальных

Как отмечают в Нацбанке, на рынке продолжают фиксировать дисбаланс, а уровень восстановления спроса на второй год войны довольно "хрупкий". В прошлом году количество сделок на рынке недвижимости составило около трети от довоенного показателя. И несмотря на незначительный рост за последние кварталы, нет свидетельств активного роста спроса.

По оценкам Центробанка, уровень спроса на недвижимость в Украине будет оставаться в дальнейшем подавленным из-за снижения доходов населения, высокой неопределенности и существования рисков безопасности.

Несмотря на это, заявленная стоимость недвижимости в стране отличается от реальной на 25%. Установленные цены продавцами не подкреплены рыночными факторами.

Это можно проследить за разбалансировкой цен на недвижимость и аренду. Нацбанк измеряет индекс соотношения этих характеристик. Сейчас цены на покупку жилья значительно выше цен на аренду.

Этот факт как раз и свидетельствует о том, что заявленная стоимость недвижимости скорее отражает ожидания продавцов, чем реальную ситуацию и баланс на рынке. В НБУ добавляют, что в таких условиях рынку недвижимости нужно время для приспособления и установления баланса спроса и предложения.

По данным сайта Rieltor, к началу лета стоимость квартир в объявлениях, по которым жилье было продано, на четверть ниже всех средних цен в объявлениях. Уступают в ценах, как правило, собственники жилья на вторичном рынке.

В частности, по информации портала ЛУН, средние цены в июле на жилье на "вторичке" в Киеве такие:

жилье
Источник: ЛУН

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Напомним, в Киеве на рынке недвижимости список самых дорогих предложений возглавляет роскошная пятикомнатная квартира. Ее оценивают почти в шесть миллионов долларов.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены аренды. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.

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