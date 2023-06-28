Податки на нерухомість — хто і скільки повинен заплатити до кінця червня

Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні громадяни у липні мають сплатити податок на нерухомість. Його стягують за "зайві" квадратні метри, проте для декого є певні винятки.

Новини.LIVE розповідають, скільки потрібно платити та хто звільнений від такого обов'язку у 2023 році.

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Розрахунок за "зайві" квадрати

За інформацією Податкової служби України, до 1 липня громадянам надійдуть квитанції із сумами, необхідними до сплати за нерухомість.

"Зайвими" квадратними метрами вважаються:

для приватних будинків — якщо площа перевищує 120 кв. м;

для квартири — якщо площа більша за 60 кв. м.

Якщо квитанція не надійшла, необхідно самостійно звернутися в органи податкової.

Сума податку на нерухомість

Суму прив’язують до мінімальної заробітної платні, встановленої на 1 січня звітного року. Вона не має перевищувати 1,5% за один кв. м. "Мінімалка" цьогоріч залишається на рівні минулого року. Звітним вважається 2022 рік, тоді у січні мінімальна зарплатня становила 6,5 тис. грн.

Таким чином, максимальною ставкою за кожен зайвий квадрат є 97,5 грн. Відтак, якщо площа оселі — 70 кв. м, а норматив перевищено на 10 кв. м, потрібно буде заплатити 975 грн.

Якщо українці затримають оплату до 30 календарних днів, то нарахують штрафи. Доведеться заплатити 5% від суми боргу. Якщо більш ніж 30 днів — 10%.

Кого звільнили від сплати податку

У 2023 році від необхідності сплати податку на нерухомість звільнили власників, чия оселя:

розташована на території, де тривають чи відбувалися активні бойові дії;

розташована на території, що перебувала чи перебуває досі у тимчасовій окупації;

непридатна для проживання через війну.

Також громадянам не нараховують податок на нерухомість, якщо оселя не відповідає нормам або розділена між двома родинами.

Що варто знати

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.