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Незабаром в Україні зросте попит на іноземну валюту

5 травня 2023 16:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Незабаром в Україні зросте попит на іноземну валюту
Обмін іноземної валюти. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом наступних двох місяців готівковий обмінний курс гривні до долара, як передбачається, коливатиметься в межах 38-40 гривень за американську валюту. Втім, можливе подальше помірне зростання валюти.

Про це повідомила голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

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Коробкова згадала про можливість помірного зміцнення національної валюти. Основним фактором, що сприятиме цьому, стане повернення до системи оподаткування пального до початку війни.

"Повернення до передвоєнного оподаткування горючих матеріалів призведе до активізації імпорту палива на територію України за так званими старими цінами, що, своєю чергою, підвищить попит на іноземні валюти у травні та червні",— сказала вона й уточнила, що не варто очікувати істотних змін обмінного курсу.

У короткостроковій перспективі Національний банк України продовжить дотримуватися режиму фіксованого офіційного обмінного курсу. Саме тому очікується, що готівковий курс гривні до долара на найближчі два місяці буде встановлений у діапазоні від 38 до 40 гривень за долар.

Нагадаємо, що в середині квітня на українському готівковому ринку національна валюта після тривалого зміцнення знову почала дешевшати. За останній тиждень гривня просіла в ціні близько 40 копійок.

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