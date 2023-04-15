Гривна снова начала дешеветь — стоит ли покупать сейчас валюту

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке национальная валюта после длительного укрепления снова начала незначительно дешеветь. За последнюю неделю гривна просела в цене на около 40 копеек.

О валютных трендах, которые ждут на следующей неделе, СМИ рассказал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

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Финансист считает, что в течение 17-23 апреля американская валюта будет держаться в ценовом коридоре 36,9-37,5 гривны, тогда как европейская не превысит 41 гривну. Поспособствуют этому сбалансирование предложения и спроса на валютном рынке после праздников.

После предпраздничного укрепления гривны уже к Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, следует ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.

В перспективе в ближайшие месяцы можно предположить, что наступит новый этап укрепления гривны, говорит эксперт. Однако его реализация будет зависеть от нескольких значительных экономических факторов и растянута во времени.

По его словам, повлиять на развитие депозитных программ в банках может механизм депозитных сертификатов под 25%: вырастут как сроки гривневых вкладов, так и проценты по ним (от 1% до 3% на депозиты свыше одного года).

"Другими словами, НБУ поощряет граждан держать сбережения в гривне, что является мощным стимулом для укрепления национальной валюты", — отмечает финансист.

Помимо политики Нацбанка, при оценке курсовых перспектив, учитывают следующие факторы:

уровень инфляции (с начала 2023 года показатель не превышает 3%),

объемы макрофинансовой помощи от западных партнеров,

развитие "внутреннего" бизнеса и рост налоговых поступлений в бюджет,

развитие экспортных возможностей, в частности, это касается зерна, удобрений, металлопродукции и т.п., события на фронте.

"Таким образом, в перспективе 1,5-2 месяцев на валютном рынке может наблюдаться постепенное приближение валютных курсов к официальному уровню. То есть мы не исключаем, что за этот промежуток времени (условно до середины мая) наличный курс закрепится на отметках ниже 37 гривен за доллар и 39,9 гривны за евро", — подчеркнул Герман Марченко.

Какой сейчас курс валют в обменниках и банках

В обменных пунктах доллар и евро на несколько копеек подорожали. В среднем американскую валюту покупают за 37,70 грн, а продают за 37,80 грн. Евро покупают за 41,15, а продают за 41,35 грн.

ПриватБанк — 37,15 грн — 37,65 грн;

Ощадбанк — 37,40 грн — 38,30;

Укрэксимбанк — 37,50 грн — 38,10 грн;

"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Ранее мы писали, что в Украине на наличном рынке национальная валюта стремительно укрепляется, и учитывая это, эксперты советуют держать сбережения не только в долларах, но и в гривне.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.