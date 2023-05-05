Вскоре в Украине вырастет спрос на иностранную валюту
На протяжении следующих двух месяцев наличный обменный курс гривны к доллару, как предполагается, будет колебаться в пределах 38-40 гривен за американскую валюту. Впрочем, возможно дальнейший умеренный рост валюты.
Об этом сообщила глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Рост спроса на иностранную валюту
Коробкова упомянула возможность умеренного укрепления национальной валюты. Основным фактором, способствующим этому, станет возвращение к системе налогообложения горючего до начала войны.
"Возвращение к предвоенному налогообложению горючих материалов приведет к активизации импорта топлива на территорию Украины по так называемым старым ценам, что в свою очередь повысит спрос на иностранные валюты в мае и июне", — сказала она и уточнила, что не стоит ожидать существенных изменений обменного курса.
В краткосрочной перспективе Национальный банк Украины продолжит соблюдать режим фиксированного официального обменного курса. Именно поэтому ожидается, что наличный курс гривны к доллару на ближайшие два месяца будет установлен в диапазоне от 38 до 40 гривен за доллар.
Напомним, что в середине апреля на украинском наличном рынке национальная валюта после длительного укрепления снова начала незначительно дешеветь. За последнюю неделю гривна просела в цене на около 40 копеек.