Вскоре в Украине вырастет спрос на иностранную валюту

Обмен иностранной валюты. Фото: Новини.LIVE

На протяжении следующих двух месяцев наличный обменный курс гривны к доллару, как предполагается, будет колебаться в пределах 38-40 гривен за американскую валюту. Впрочем, возможно дальнейший умеренный рост валюты.

Об этом сообщила глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

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Коробкова упомянула возможность умеренного укрепления национальной валюты. Основным фактором, способствующим этому, станет возвращение к системе налогообложения горючего до начала войны.

"Возвращение к предвоенному налогообложению горючих материалов приведет к активизации импорта топлива на территорию Украины по так называемым старым ценам, что в свою очередь повысит спрос на иностранные валюты в мае и июне", — сказала она и уточнила, что не стоит ожидать существенных изменений обменного курса.

В краткосрочной перспективе Национальный банк Украины продолжит соблюдать режим фиксированного официального обменного курса. Именно поэтому ожидается, что наличный курс гривны к доллару на ближайшие два месяца будет установлен в диапазоне от 38 до 40 гривен за доллар.

Напомним, что в середине апреля на украинском наличном рынке национальная валюта после длительного укрепления снова начала незначительно дешеветь. За последнюю неделю гривна просела в цене на около 40 копеек.