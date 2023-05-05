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Курс валют в Украине 5 мая: сколько стоят доллар и евро

5 мая 2023 07:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 5 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 5 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Европейская валюта незначительно подешевела, а американская по-прежнему остается неизменной.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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По этим данным регулятор установил официальный курс евро в покупке на уровне 40,30 (-4 коп.) и 40,70 грн (-4 коп.) — в продаже.

Курс доллара — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,60, а продают за 37,70 грн, курс незначительно снизился. Евро покупают и продают дешевле — за 41,40, а продают за 41,55 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;
Ощадбанк — 37,35 грн (-5 коп.) — 38,40 (-5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;
"Райффайзен Банк" — 37,40 грн (+20 коп.) — 37,90 грн (+20 коп.);
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, в мае на украинском наличном рынке возможны определенные колебания курса доллара. Это может спровоцировать сразу несколько факторов, однако существенной девальвации национальной валюты не ожидается, считают эксперты.

Также мы писали, что, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно движется к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.

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