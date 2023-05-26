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Німеччина надає українцям нову допомогу: деталі

26 травня 2023 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота у Німеччині — українцям нададуть нову допомогу
Чоловік працює віддалено. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські біженці у Німеччині мають нагоду отримати допомогу у покращенні своєї кваліфікації. У липні 2023 року Jobcenter запропонує низку нових можливостей.

Про це повідомляє Visit Ukraine.

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Як працюватиме ініціатива

Jobcenter надасть широкий спектр допомоги та навчання, завдяки чому українці зможуть підвищити свої навики та інтегруватися в німецьке суспільство.

У рамках програми Teilhabe am Arbeitsmarkt надаватимуться такі можливості:

  • завершення навчання за наявною спеціальністю та отримання відповідного атестата. Може бути навчання з нуля, яке триває три роки, і фінансові витрати покриють;
  • отримання фінансової підтримки під час освоєння базових навичок: читання, математика чи IT;
  • додаткова підтримка в розмірі 150 євро (Weiterbildungsgeld) за необхідності відвідування курсів для завершення навчання за власною спеціальністю;
  • Bürgergeld-Bonus у 75 євро на місяць при участі в програмах, що допоможуть повернутися до професії;
  •  інтенсивний коучинг, який надасть центр зайнятості. Підтримку можна отримати навіть вдома, щоб продовжувати освоювати нову спеціальність чи працювати.

Спеціальна програма Teilhabe am Arbeitsmarkt є постійною пропозицією Jobcenter, спрямованою на допомогу громадянам, яким складно знайти роботу на ринку праці.

Як отримати допомогу в роботі у Німеччині

Для того, щоб скористатися відповідними пільгами, потрібно звернутися до Jobcenter або відвідати сайт. Там є вичерпна інформація про доступні програми підтримки, зокрема, курси та тренінги.

Якщо людина отримує допомогу у рамках Bürgergeld, то має право на курси підвищення кваліфікації. Проте їх надання не автоматичне. Необхідно пройти особисту консультацію, щоб визначити, чи підпадає людина під вимоги для отримання підтримки.

Якщо громадянин вже бере участь у курсах підвищення кваліфікації, які не завершаться до 1 липня 2023 року, то з цієї дати надаватимуть додаткову суму в розмірі 150 євро щомісяця.

Раніше ми писали, що понад мільйон біженців війни з України отримали прихисток в Німеччині. І на їх підтримку в державі виділяються рекордні суми. 

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

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