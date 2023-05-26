Работа в Германии — украинцам окажут новую помощь

Мужчина работает удаленно. Фото: Unplush

Украинские беженцы в Германии могут получить помощь в улучшении своей квалификации. В июле 2023 года Jobcenter предложит ряд новых возможностей.

Об этом сообщает Visit Ukraine.

Читайте также:

Как будет работать инициатива

Jobcenter предоставит широкий спектр помощи и обучения, благодаря чему украинцы смогут повысить свои навыки и интегрироваться в немецкое общество.

В рамках программы Teilhabe am Arbeitsmarkt будут предоставляться следующие возможности:

завершение обучения по имеющейся специальности и получение соответствующего аттестата. Может быть обучение с нуля, которое длится три года, финансовые расходы покроют;

получение финансовой поддержки при освоении базовых навыков: чтение, математика или IT;

дополнительная поддержка в размере 150 евро (Weiterbildungsgeld) при необходимости посещения курсов для завершения обучения по собственной специальности;

Bürgergeld-Bonus в 75 евро в месяц при участии в программах, которые помогут вернуться в профессию;

интенсивный коучинг, который предоставит центр занятости. Поддержку можно получить даже дома, чтобы продолжать осваивать новую специальность или работать.

Специальная программа Teilhabe am Arbeitsmarkt является постоянным предложением Jobcenter, направленным на помощь гражданам, которым сложно найти работу на рынке труда.

Как получить помощь по работе в Германии

Для того чтобы воспользоваться соответствующими льготами, нужно обратиться в Jobcenter или посетить сайт. Там есть исчерпывающая информация о доступных программах поддержки, в частности, курсах и тренингах.

Если человек получает помощь в рамках Bürgergeld, он имеет право на курсы повышения квалификации. Однако их предоставление не автоматическое. Необходимо пройти личную консультацию, чтобы определить, подпадает ли человек под требования для получения поддержки.

Если гражданин уже участвует в курсах повышения квалификации, которые не завершатся до 1 июля 2023 года, то с этой даты будет предоставляться дополнительная сумма в размере 150 евро ежемесячно.

Ранее мы писали, что более миллиона беженцев войны из Украины получили убежище в Германии. И в их поддержку в государстве выделяются рекордные суммы.

Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.