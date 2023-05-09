Пенсії в Україні — хто залишиться без перерахунку виплат у червні

Українська жінка пенсійного віку у парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у червні ще одній категорії людей поважного віку підвищать пенсії. Проте дехто цього року взагалі залишиться без підвищення пенсії.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Кому з пенсіонерів підвищать виплати

Як зазначається, перерахунок пенсій проведуть для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати та набувати додатковий страховий стаж. Таких громадян налічується близько 600 тисяч.

Перерахунок виплат для таких пенсіонерів здійснюють за законом № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Підвищення буде для кожного індивідуальним з урахуванням збільшеного страхового стажу та розміру офіційної зарплатні. Оновлений розмір пенсії громадянина, що продовжує працювати, вираховуватимуть через множення середньої зарплати, страхового стажу, а також індивідуального коефіцієнта заробітку.

Перерахунок здійснять автоматично, без необхідності особисто звертатися в органи ПФУ.

Яким категоріям громадян пенсії не підвищать

В Україні деяким категоріям громадян пенсії цього року не підвищать. Вони не отримали підвищень у березні, не підпадають під норми законодавства щодо перерахунку пенсій і в червні.

Не передбачене підвищення пенсії для:

громадян, що працюють та мають маленький страховий стаж;

експрацівників прокуратури;

громадян, яким виплачують пенсії у розмірі вищому за максимально можливу суму (10 прожиткових мінімумів для осіб непрацездатного віку, тобто 20,93 тис. грн);

екссуддів.

Для останніх трьох категорій громадян це не так суттєво через великі розміри пенсій, на відміну від пенсіонерів, що працюють з невеликим стажем. Йдеться про тих, у кого через незначний стаж розрахунковий розмір пенсії нижчий за 2,1 тис. грн.

Як дізнатися про суму підвищення

Дізнатися про підвищену суму можна самостійно, звернувшись за послугою на портал е-послуг ПФУ. Для цього треба авторизуватися у персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи ID-банкінгу. Після чого потрібно перевірити інформацію про перерахунок у розділі "Моя пенсія".

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.

Також ми писали, що українські пенсіонери зможуть отримувати виплати у банках, котрі не мають власної мережі та відділень. Також заяви про пенсії можна оформити в електронному форматі.