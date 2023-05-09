Пенсии в Украине - кто останется без пересчета выплат в июне

Украинская женщина пенсионного возраста в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в июне еще одной категории людей преклонного возраста повысят пенсии. Однако некоторые в этом году вообще останутся без повышения пенсии.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кому из пенсионеров повысят выплаты

Как отмечается, перерасчет пенсий проведут для пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают работать и приобретать дополнительный страховой стаж. Таких граждан насчитывается около 600 тысяч.

Перерасчет выплат для таких пенсионеров производят по закону № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Повышение для каждого будет индивидуальным с учетом увеличенного страхового стажа и размера официальной зарплаты. Обновленный размер пенсии гражданина, который продолжает работать, будут вычислять путем умножения средней зарплаты, страхового стажа, а также индивидуального коэффициента заработка.

Перерасчет производят автоматически, без необходимости лично обращаться в органы ПФУ.

Каким категориям граждан пенсии не повысят

В Украине некоторым категориям граждан пенсии в этом году не повысят. Они не получили повышений в марте, не подпадают под нормы законодательства по перерасчету пенсий и в июне.

Не предусмотрено повышение пенсии для:

граждан, работающих и имеющих маленький страховой стаж;

экс-работников прокуратуры;

граждан, которым выплачивают пенсии в размере выше максимально возможной суммы (10 прожиточных минимумов для лиц нетрудоспособного возраста, то есть 20,93 тыс. грн);

экс-судьи.

Для последних трех категорий граждан это не столь существенно из-за больших размеров пенсий, в отличие от пенсионеров, работающих с незначительным стажем. Речь идет о тех, у кого из-за небольшого стажа расчетный размер пенсии ниже 2,1 тыс. грн.

Как узнать сумму повышения

Узнать о повышенной сумме можно самостоятельно, обратившись за услугой на портал е-услуг ПФУ. Для этого необходимо авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга. После чего нужно проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, кроме пенсионера.

Также мы писали, что украинские пенсионеры смогут получать выплаты в банках, у которых нет собственной сети и отделений. Также заявления о пенсиях можно оформить в электронном формате.