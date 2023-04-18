Пенсії у 10 тис. грн — ПФУ розповів, які виплати зараз нараховують українцям

Українська пенсіонерка на відпочинку у парку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які суми щомісячних виплат отримують українські пенсіонери. Зокрема, від 5 тисяч гривень нараховують 23,1% пенсіонерів.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Які пенсії отримують українці у 2023 році

Так, попри поширену думку про те, що українським людям літнього віку виплачують маленькі пенсії, деякі громадяни отримують доволі чималі виплати. Близько 1 мільйона українців отримують пенсії у більш ніж 10 тисяч гривень.

За інформацією ПФУ, розміри пенсій такі:

до 2 тис. гривень — 67,8 тис. осіб. Середня пенсія — 1,22 тис. гривень;

від 2 тис. до 3 тис. гривень — 3,1 млн осіб. Середня пенсія — 2,6 тис. гривень;

від 3 тис. до 4 тис. гривень — 2,282 090 осіб. Середня пенсія — 3,5 тис. гривень;

від 4 тис. до 5 тис. гривень — 1,626 млн особа. Середня пенсія — 4,4 тис. гривень;

від 5 тис. до 10 тис. гривень — 23,1%, 2,47 млн осіб. Середня пенсія — 6,82 тис. гривень;

більш ніж 10 тис. гривень — 1,06 млн осіб. Середня пенсія становить 14,58 тис. гривень.

Де найвищі пенсії в Україні

За даними ПФУ, загалом в Україні налічується 10,7 млн людей, яким нараховують пенсії. У середньому розмір виплати становить 5,23 тис. гривень.

Найвищі пенсії: у Києві — 7,13 тис. гривень; у Донецькій області — 6,56 тис. гривень; у Луганській — 6 тис. гривень; у Дніпропетровській — 5,8 тис. гривень.

Найнижчі пенсії — у Тернопільській області — 3,99 тис. гривень; у Закарпатській — 4,16 тис. гривень; у Чернівецькій — 4,18 тис. гривень.

Варто зауважити, що за даними ПФУ, середній розмір пенсії народного депутата за 2022 рік становив близько 15,5 тис. гривень. Це без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Загалом за рік з бюджету витрачали на довічне утримання одного політика понад 136 тисяч гривень.

У середньому прокурори на пенсії отримували торік виплати на рівні майже 22 тисячі гривень (близько 600 євро за курсом НБУ) без урахування численних доплат, підвищень, надбавок і компенсацій. Річна сума видатків становила майже два мільйони — 1,754 млн гривень.

Середній розмір пенсій суддів торік коливався від 91,7 тис. до 96,5 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у квітні поточного року. Українцям цього місяця спрямували 34,9 млрд гривень.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.