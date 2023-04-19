Пенсії в Україні — виплати почнуть нараховувати по-новому

Українські пенсіонерки у парку. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери зможуть отримувати виплати у банках, котрі не мають власної мережі та відділень. Також заяви про пенсії можна оформити в електронному форматі.

Уряд ухвалив відповідну постанову, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Йдеться про зміни до постанови "Про затвердження порядку виплати пенсій та допомоги через поточні рахунки в банках".

Згідно з ними, можна буде укладати договори банківського рахунку з уповноваженими фінустановами, які не мають філій, відділень, представництв за місцем проживання одержувача, у тому числі з банками (необанками), котрі взагалі не мають власної мережі.

Одержувачі отримали можливість разом із відкриттям банківського рахунку без відвідування відділення банку подавати заяву про виплату пенсії чи грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронному форматі, використовуючи електронний підпис.

Також внесли зміни до постанови "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження військового стану", передбачивши можливість здійснення за бажанням одержувачів та наявності технічної можливості Укрпошта переказу коштів у країни перебування за їхній рахунок.

Окрім цього, уточнили процедуру повернення банком Пенсійного фонду України (ПФУ), а саме на його вимогу, сум пенсій, зарахованих на поточні рахунки, відкриті за зверненням органів ПФУ, якщо одержувачі не укладали договори банківських рахунків.

Одержувачі, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист чи статус біженця, отримали можливість відновлювати припинені під час воєнного стану виплати пенсії шляхом надсилання заяв поштою.

Нагадаємо, український уряд дозволив внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, замість пенсійного посвідчення у вигляді електронної платіжної картки, оформлювати звичайне паперове пенсійне. Це дасть можливість отримати низку послуг.

Також ми писали, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.