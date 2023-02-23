Кредит від МВФ у 16 млрд доларів — рішення буде відоме до кінця березня

Йдеться про можливість виділення багаторічного кредиту

Країни "Групи семи" (G7) мають намір до кінця березня винести вердикт щодо рекордної підтримки України коштами Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про можливість виділення багаторічного кредиту у 16 млрд доларів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на джерела.

Країни G7 активізують взаємодію з МВФ

Як пише агенція, схвалення програми допомоги країнами G7 є однією з умов МВФ для завершення угоди.

За інформацією джерел, очікується, що до кінця поточного тижня уряди країн "Групи семи" — Сполучених Штатів, Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії — зобов'яжуть своїх урядовців активізувати взаємодію з Фондом та Україною для реалізації програми фіндопомоги.

Ще однією умовою програми підтримки є забезпечення стабільності боргу України з боку її основних донорів та кредиторів.

Плани уряду України

Український уряд розраховує укласти нову угоду у березні, щоб отримати 5 млрд доларів 2023 року.

Там очікують, що пакет допомоги на суму до 16 млрд доларів, дасть можливість покрити потреби країни, яка постраждала від війни, стане каталізатором для подальшого міжнародного фінансування.

Як заявили у Міністерстві фінансів, у 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування та покладає великі надії саме на МВФ.

Більше про співпрацю з МВФ

Нагадаємо, 20 лютого столицю України відвідала з візитом директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Вона заявила, що Україна гідна фінансової підтримки.

Так, український уряд зобов’язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центробанком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях. Водночас МВФ прогнозує, що економічне відновлення може бути повільним: очікується, що економіка України зросте на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.