Кредитная программа МВФ — Минфин назвал дату начала работы миссии

Работа миссии продлится до 15 марта

Старт работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) над новой программой кредитования для Украины вместе с представителями украинского правительства запланирован на 8 марта. Чиновники будут работать в Варшаве.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

Сроки работы миссии

По словам Марченко, работа миссии продлится до 15 марта. Планируется согласовать условия, объемы финансирования.

"Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там много вопросов в рамках внутренней дискуссии Фонда", — отметил он.

Чиновник отметил, что в совете директоров МВФ существуют "определенные противоречия", потому что не все государства из 180 членов Фонда поддерживают Украину.

"Поэтому чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, нужно немного поработать, в том числе и внутри этой организации", — отметил он.

Украинская сторона сейчас активно над этим работает. В Минфине рассчитывают, что необходимые решения будут найдены для того, чтобы начиная уже с апреля получить полноценную программу с МВФ.

Ранее в правительстве рассчитывали заключить новое соглашение в марте, чтобы получить 5 млрд долларов в 2023 году.

Там ожидают, что пакет помощи на сумму до 16 млрд долларов, позволит покрыть потребности страны, пострадавшей от войны, станет катализатором для дальнейшего международного финансирования.

Как заявили в Министерстве финансов, в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.

Напомним, 20 февраля столицу Украины посетила с визитом директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она заявила, что Украина достойна финансовой поддержки.

Так, украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центробанком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. В то же время, МВФ прогнозирует, что экономическое восстановление может быть медленным: ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.